Haagse zaken goes Brexit: Het eilandgevoel

Toen de stemmen waren geteld en 52% voor Brexit bleek te hebben gestemd, ging er een schok door zowel het Verenigd Koninkrijk als Europa. Maar was deze beslissing van onze overzeese buren wel zo verrassend? Met drie generaties correspondenten bespreken we de aanloop naar Brexit en de relatie tussen het eiland en Europa in een historische context.

Deel 1: In dit deel beginnen we rond de Tweede Wereldoorlog en eindigen we bij het vertrek van Tony Blair.



Deel 2: In dit deel beginnen we bij het aantreden van David Cameron en eindigen we bij Theresa May.

U kunt dubbelaflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren

