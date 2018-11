Chinese overheid onderzoekt wetenschapper die baby’s genetisch manipuleerde

De Chinese Nationale Gezondheidsraad heeft “met onmiddellijke ingang” een onderzoek gelast naar de Chinese wetenschapper die beweert voor het eerst genetisch aangepaste kinderen te hebben gemaakt. Dat meldt persbureau Reuters maandag. Daarnaast hebben meer dan honderd Chinese wetenschappers een open brief ondertekend waarin ze de actie van hun collega veroordelen.

He Jiankui van de Southern University of Science and Technology of China in Shenzen liet maandag in een reeks YouTube-video’s weten dat bij de bevruchting van de tweeling Lulu en Nana het DNA is aangepast. Daardoor zijn de kinderen beschermd tegen een infectie met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Kort na de bekendmaking nam de Southern University of Science and Technology of China afstand van He en zei de universiteit dat de onderzoeker al sinds februari met onbetaald verlof is - en dat hij dit tot 2021 zal blijven. Het onderzoek werd niet uitgevoerd in opdracht of met medeweten van de universiteit.

De Gezondheidsraad zei “zeer bezorgd” te zijn over de acties van He. “Wij worden geacht verantwoordelijkheid te dragen voor de gezondheid van de bevolking en we zullen handelen naar de wet”, staat in de verklaring te lezen. Ook de provinciale gezondheidscommissie van Guangdong en de medisch-ethische commissie van Shenzen onderzoeken de zaak.

Open brief

In een door meer dan honderd wetenschappers ondertekende open brief wordt het handelen van He riskant, onverantwoord en schadelijk voor de reputatie en ontwikkeling van biomedisch onderzoek in China genoemd. “Het uitvoeren van directe experimenten op mensen kan enkel omschreven worden als gestoord”, staat in de brief. “De doos van Pandora is geopend. We hebben mogelijk nog een snippertje hoop om die te sluiten voor het te laat is.” Het schrijven werd door 120 wetenschappers ondertekend, van wie het leeuwendeel Chinees is.

He zegt dat hij bij zeven vrijwilligers genetisch gemodificeerde embryo’s in de baarmoeder heeft geplaatst. De tweeling Lulu en Nana zijn de eerste kinderen van het experiment die geboren zijn. He heeft zijn resultaten nog niet gepubliceerd - en die zijn dan ook nog niet onafhankelijk te bevestigen. Voor zijn experiment maakte He gebruik van crispr-cas, een techniek die wetenschappers in staat stelt DNA gericht aan te passen.