‘Britten door Brexit massaal aan de antidepressiva’

Nieuwssite Eurekalert bracht het persbericht onder de stellige kop ‘Nasleep EU-referendum gelinkt aan toename antidepressiva voorschriften in Engeland’. Dus: Britten voelen zich somberder door de Brexit. Maar staat dat ook in de bijbehorende studie in het Journal of Epidemiology & Community Health?

Nee. In hun inleiding schrijven de onderzoekers zelf al: „De uitkomsten van deze studie kun je op meer manieren interpreteren”, gevolgd door: „Treat with caution”.

Op 23 juni 2016 stemden de Britten voor een Brexit. Er diende zich een „onverwachte, onzekere periode” aan. Dat zou de mentale toestand van de bevolking in de maand erna kunnen verslechteren, vermoedden de onderzoekers. Daarom onderzochten ze de doses antidepressiva die dokters voorschreven in juli 2016 en in de juli-maanden van de vijf jaar ervoor. Als controle keken ze ook naar voorschrijvingen van andere medicijnen, zoals ijzerpillen en insuline.

Altijd stijging

Wat blijkt: De hoeveelheid voorgeschreven antidepressiva neemt toe gedurende die hele periode van zes jaar. Alleen gaat de stijging in 2016 net iets minder steil. Dat is niet wat de kop van het persbericht zei. De Engelsen lijken juist mínder snel somber te worden nu ze de EU zullen verlaten. . En nee, de onderzoekers zagen geen verschil tussen gebieden waar mensen pro- of anti-brexit stemden.

Opvallend is dat al het andere medicijngebruik juist afneemt in juli 2016. Zou de Brexit dan een miraculeuze healing kunnen zijn voor bloedarmoede en diabetes? „Britten waren mogelijk ‘afgeleid’ in de maand na het EU-referendum”, denken de onderzoekers „En vergaten even naar de dokter te gaan.” Ze vinden dat er in tijden van onzekerheid meer aandacht moet zijn voor mentale gezondheid.