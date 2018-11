‘Matig alcoholgebruik hangt samen met lagere sterfte’

Matige drinkers lijken langer te leven dan geheelonthouders en zware drinkers, schreven hoogleraar Arne Astrup (Universiteit van Kopenhagen) en twee Italiaanse collega's deze week in een persbericht. Daarmee kondigden zij hun kritische ingezonden brief aan die vrijdag door The Lancet werd gepubliceerd.

Ze reageerden op de conclusie die andere onderzoekers in april in The Lancet trokken , namelijk dat ieder glas alcohol bijdraagt aan een hogere kans op ziekte en sterfte. In de populaire media werd dat vertaald in spectaculaire krantenkoppen als: „Een extra glas wijn kost je een half uur van je leven”.

Volgens Astrup c.s. hebben de epidemiologen onterecht besloten niet-drinkers uit hun analyse weg te laten. Daardoor is de de grafiek van de relatie tussen mate van alcoholgebruik en de kans op sterfte J-vormig: het risico stijgt eerst licht maar dan heel steil bij mensen die veel drinken. Met de geheelonthouders erbij zou de curve een U-vorm hebben, wat zou kunnen betekenen dat matig drinken een gezondheidsvoordeel heeft – dit onderzoek kan geen causaal verband aantonen.

Om hun gelijk aan te tonen presenteren de briefschrijvers een grafiek die eerst verstopt zat in het supplement bij het artikel. Hierin staan ook de nooit-drinkers en ex-drinkers ingetekend. Het laat zien dat sterfterisico van ex-drinkers op het niveau zit van zware drinkers en het risico van nooit-drinkers op dat van stevige drinkers die 25 tot 35 glazen alcohol per week consumeren. Daar komt dus de aloude U weer tevoorschijn.

Veel drinken is slecht, daarover is iedereen het eens. Maar de grens ligt pas bij een à twee glazen per dag, aldus Astrup c.s. Het zou kunnen. Astrup heeft wel een disclaimer: hij is wetenschappelijk adviseur van het Kennisinstituut Bier, betaald door de Nederlandse brouwersorganisatie.