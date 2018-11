Waarom kan een nachtegaal prachtig zingen, maar geen melodie herkennen? Hoe komt het dat kaketoes en zeeleeuwen precies in de maat kunnen headbangen? Waarom vinden penseelaapjes een Russisch slaaplied mooier dan techno? Hoe bijzonder is absoluut gehoor en waarom gaat ritme niet vervelen? Je hoort het, in Onbehaarde Apen.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes, Stitcher, Spotify of RSS.). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Onbehaarde Apen: Wat kinderen doen als niemand kijkt



Productie Mirjam van Zuidam.