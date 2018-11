45-plus-vader krijgt vaker te vroeg geboren kind

Baby’s hebben rond hun geboorte iets vaker een slechte start als hun vader ouder is. Een vader van 45 jaar of ouder heeft meer kans op een baby die te vroeg geboren wordt, die te licht is bij de geboorte, of die op de intensive-careafdeling voor pasgeborenen moet worden opgenomen. Zwangere vrouwen hebben vaker zwangerschapsdiabetes als de verwekker van hun kind 45-plus is.

Het gaat om kansverhogingen van 10 tot 30 procent. Voor ouders zijn dat nauwelijks merkbare risico’s. Maar voor de maatschappij, de zorg en de kosten maakt het wel degelijk uit, schrijven Amerikaanse onderzoekers in een vorige week gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift The BMJ. Ze rekenen bijvoorbeeld uit dat van de ruim 130.000 opnamen in tien jaar tijd op de intensive care van baby’s van 45-plus-vaders er ongeveer 20.000 te voorkomen waren geweest als de vader jonger was geweest.

Het is al bekend dat oudere vaders vaker kinderen krijgen met autisme, of met erfelijke ziekten of psychiatrische aandoeningen. Er was discussie over de vraag of ook rond de geboorte de risico’s groter waren. De Amerikaanse onderzoekers van Stanford University pakten het groot aan en rekenden met alle ruim 40 miljoen kinderen die tussen 2007 en 2017 in de VS werden geboren. Met die grote aantallen zagen ze een duidelijk effect. Ze corrigeerden zo goed mogelijk voor de leeftijd van de moeder en voor andere storende factoren. DNA-mutaties in spermacellen en veranderingen rond het vader-DNA zijn mogelijke verklaringen.

Het aandeel oudere vaders in de Verenigde Staten is vergelijkbaar met dat in Nederland. In het Amerikaanse onderzoek was van 2007 tot en met 2016 zeker 3,0 procent van de vaders een 45-plusser. Er is enige onzekerheid, omdat in de Amerikaanse cijfers bij 15 procent van de geboorten de leeftijd van de vader niet was geregistreerd. In Nederland is het aantal 45-plussers dat vader werd in twintig jaar flink gestegen. In 1997 was 2,7 procent van de in dat jaar geboren baby’s een kind van een 45-plus-vader. In 2017 was dat bijna verdubbeld naar 5,2 procent. En de trend is stijgend.