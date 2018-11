Bitcoins delven kost meer energie dan het delven van goud

De energiekosten die nodig zijn voor het delven van digitale cryptomunten, in de vorm van elektriciteit voor computerkracht, zijn soms groter dan de benodigde energiekosten voor het delven van delfstoffen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers maandag in een artikel in Nature Sustainability waarin ze de energiekosten van het digitaal ‘delven’ vergelijken met die van delfstoffen als goud, koper en platinametalen.

Digitale cryptovaluta, zoals bitcoin, schoten als paddenstoelen uit de grond. De kracht van de cryptovaluta is dat er geen tussenpersoon– zoals een bank – nodig is. De achterliggende techniek, blockchain, zorgt ervoor dat alle transacties veilig zijn en door iedereen gecontroleerd kunnen worden. De waarde van digitale cryptomunten als bitcoin is in korte tijd enorm toegenomen. In 2010, bedroeg een betaling duizenden bitcoins voor twee pizza’s. Inmiddels is een enkele bitcoin ruim 5.500 euro waard.

De onderzoekers keken naar de energiekosten om een hoeveelheid delfstof of digitale cryptomunten ter waarde van één dollar te produceren. Dit lijkt vreemd: hoe kun je iets tastbaars als goud, dat opgegraven wordt, vergelijken met iets digitaals, dat enkel op computers bestaat? Maar de vergelijking komt niet uit de lucht vallen. Het digitaal verkrijgen van cryptomunten wordt mining (delven) genoemd. Net als bij goud kost dat energie, in dit geval dus computerkracht.

Bij het delven van cryptovaluta controleert een netwerk van computers de transacties van cryptomunten. Die zijn onuitwisbaar vastgelegd in een blockchain. Computers controleren en breiden die blockchain uit door cryptografische puzzels op te lossen. Dankzij die techniek kunnen cryptomunten nooit twee keer uitgegeven worden. En iedereen kan controleren of degene die een cryptomunt wil uitgeven echt de eigenaar ervan is.

Als beloning voor het oplossen van puzzels krijgt de computer-eigenaar cryptomunten en transactiekosten. Hoe meer er opgelost zijn, hoe minder je ermee verdient. Voor het oplossen van één blok puzzels kreeg je bijvoorbeeld eerst 25 bitcoins en nu 12,5.

Net als bij delfstoffen als goud is er een eindige hoeveelheid. Het aantal digitale cryptomunten dat geproduceerd kan worden, wordt bij de lancering van een cryptomunt vastgesteld. In het geval van bitcoin zijn er ruim 17,3 miljoen van de in totaal 21 miljoen bitcoins gedolven. „Hoe hoger de waarde van de delfstof, hoe meer geld en energie er geïnvesteerd wordt om het uit de grond te halen of digitaal te produceren”, vertelt Oskar van Deventer, cryptovaluta-onderzoeker bij TNO Blockchainlab. „Door te investeren in cryptovaluta verhoog je de waarde, waardoor het energiegebruik toeneemt. Dat heeft invloed op het milieu. Dat is een van de redenen waarom ik er zelf niet in investeer.”

De Amerikaanse onderzoekers keken hoeveel berekeningen er per seconde uitgevoerd worden voor vier verschillende digitale cryptomunten: Bitcoin, Ethereum, Litecoin en Monero. En ze maakten een schatting van de hoeveelheid energie die één berekening kost. Hoeveel dat precies is, is lastig te zeggen. Het hangt ervan af hoeveel transacties gedaan worden, hoeveel computers tegelijkertijd bezig zijn met het oplossen van de puzzeltjes en welke soort computerhardware gebruikt wordt. Die gegevens zijn niet precies bekend. De onderzoekers maken daarom een voorzichtige, zuinige schatting van de minimale energiekosten, schrijven ze. Uit het onderzoek komt dat bitcoin delven het meeste energie kost: zo’n 17 megajoule per dollar. De andere cryptomunten zitten tussen de 4 en 15 megajoule per dollar. Het delven van delfstoffen, zoals goud en koper, kost gemiddeld 6 megajoule per dollar.

Correctie (5 november 2018): eerder stond er onterecht dat betaling van duizenden bitcoins voor twee pizza's de eerste bitcoin betaling was, dit is gecorrigeerd.