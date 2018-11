‘’s Avonds nog wat eten? Eet dan cottage cheese!’

Eet je graag nog iets voor je gaat slapen? Eet dan iets met veel proteïnen, zoals cottage cheese, juicht een persbericht van wetenschapspersbureau Eurekalert: „de consumptie van 30 gram proteïnen 30 minuten voor je gaat slapen lijkt een positief effect te hebben op spierkwaliteit, stofwisseling en algehele gezondheid. En voor degenen die ’s avonds laat eten hebben afgezworen: er is geen toename in lichaamsvet.”

Hoera, je mag ’s avonds nog snacken (cottage cheese, maar oké) en je wordt er niet eens dik van! Of… wat is er eigenlijk onderzocht? Een Amerikaans team onderzoekers liet tien ‘actieve’ vrouwen van begin twintig (gemiddelde lengte 1,65 meter, gemiddeld gewicht 62 kilo) vier nachten in hun slaaplab slapen, schrijven ze in British Journal of Nutrition. Eén keer om te wennen, drie keer voor onderzoek. De vrouwen moesten om 18 uur komen en de eerste keer hun eigen eten meenemen, een diner zoals ze dat normaal ook aten. Wat ze de eerste keer meenamen, kregen ze de andere avonden ook. Twee uur na die maaltijd, 30 tot 60 minuten voor het slapengaan, kregen ze nog een ‘snack’.

Dat was één avond een bakje met 224 gram cottage cheese, één avond een proteïnedrankje met evenveel eiwitten (30 gram), koolhydraten (10 gram) en vetten (0 gram) als de cottage cheese, en één avond een calorieloos placebodrankje dat verder precies op het proteïnedrankje leek.

De resultaten: géén verschillen in honger bij ontwaken, metabolisme (zuurstofverbruik) of slaapduur. Het maakte helemaal niet uit wat de vrouwen hadden gesnackt, en óf ze hadden gesnackt of een placebo gedronken. Was de cottage cheese goed voor ze? Dat kun je dus niet zeggen. Wat het spul voor hun spieren of gezondheid deed was niet eens gemeten. En: tien vrouwen is ook wel héél weinig om verschillen te kunnen vinden.