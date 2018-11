Op wacht bij een soepschildpad om eieren te redden

Een ranger knielt neer naast een soepschildpad op het eiland Thameehla, voor de kust van Myanmar. Vijf van de zeven zeeschildpadsoorten ter wereld komen hier voor – ze zijn allemaal bedreigd. De dieren vallen vaak ten prooi aan stropers. Naar schatting van de rangers worden maximaal twee op de duizend jonge zeeschildpadden volwassen. Een soepschildpad legt zo’n 100 eieren per keer, in een gat in het zand, dat ze na afloop toedekt. Na 50 tot 60 dagen komen de eieren uit – als de stropers ze niet vonden. Zo’n ei levert algauw een dollar op; tien keer zoveel als een kippenei.

Om de schildpadeieren te beschermen, graven de rangers ze op en verstoppen ze op een andere plaats. Dat moet op de goede diepte gebeuren, want het geslacht van zeeschildpadden hangt af van de omgevingstemperatuur – een stijging van een paar graden Celsius kan ervoor zorgen dat er alleen vrouwtjes worden geboren.