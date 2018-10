Onbehaarde Apen: Wat kinderen doen als niemand kijkt

Wat je zegt ben je zelf

met je kop door de helft

Met je kop door de muur

ben je morgen weer zuur

Grote kans dat je dit rijmpje in een of andere versie als kind geleerd hebt. Niet van je juf, of je ouders, maar van andere kinderen. Het is onderdeel van kindercultuur, waar volwassenen niet op letten, maar die antropologen al decennia inventariseren. Hoe ontstaat het? Heeft het een functie? En loopt het wel eens uit de hand?

Productie Mirjam van Zuidam.