Onbehaarde Apen: Hoe een kleine cel de planeet verandert

In het Canadese Saint Lawrence speelde zich tien jaar geleden een onderzees drama af. Na vier dagen harde zomerregen kleurde in de monding van de Saguenay het water rood. Parkwachters signaleerde drijvende vissen en dode vogels. En toen ging het rode water oostwaarts, met spastische spieringen, zinkende eidereenden en verweesde walvissen op het strand tot gevolg. Waar het water kwam, volgde de dood. De schuldige? De dinoflagellaat. Luister in deze aflevering van Onbehaarde Apen naar alle wetenswaardigheden over deze kleine moordmachine.

