Zwitserland vervolgt twee Russische spionnen voor WADA-hack

Zwitserland vervolgt twee van de vier Russische spionnen die in april in Den Haag zijn opgepakt vlak voordat zij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) konden hacken. Het gaat om medewerkers van de Russische militaire inlichtingendienst GROe: Aleksej Morenets (41) en Jevgeni Serebrjakov (37). Beiden worden in Zwitserland verdacht van een geslaagde cyberaanval op het wereldantidopingbureau WADA in 2016 in Lausanne.

Tegen de twee liep al sinds maart 2017 een onderzoek van het Openbaar Ministerie in Bern, onthulden de NRC en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger eerder.

Omdat het een politiek gevoelig dossier betreft, was voor het voortzetten van het onderzoek toestemming nodig van de Zwitserse regering. Het federale ministerie van Justitie en Politie heeft nu het Openbaar Ministerie toestemming gegeven om de spionage verdachte Russen te vervolgen. Nederland zette het duo in april samen met hun twee collega’s na hun aanhouding bij de OPCW op een vliegtuig naar Moskou.

Dopingspionage

WADA meldde in 2016 zelf dat bij een cyberinbraak een grote partij medische gegevens van atleten was buitgemaakt. De Russische belangstelling voor WADA was niet toevallig. Het antidopingbureau deed onderzoek naar het door de Russische overheid gecoördineerde dopinggebruik van sporters. In 2015 publiceerde WADA een rapport waaruit bleek dat er in de Russische sport op grote schaal doping was gebruikt.

Het rapport leidde tot de uitsluiting van Russische atleten, onder meer bij de Olympische Winterspelen in 2018 in Pyeongchang. Via verschillende websites verspreidden de Russische hackers vervolgens gestolen gegevens over sporters uit andere landen, die zouden moeten aantonen dat ook zij doping gebruikten.

De Zwitserse ex-minister van Defensie Samuel Schmid onthulde in 2017 al in een interview dat Russische agenten geprobeerd hadden om een WADA-vergadering in Zwitserland te tappen. Een spionageteam had daarvoor zijn intrek genomen in hetzelfde hotel als de WADA-delegatie. Ook de commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), die de dopingpraktijken in Rusland onderzocht, had te maken met aanvallen van hackers. Het IOC is ook gevestigd in het Zwitserse Lausanne.