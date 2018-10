Ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad in acute geldnood

Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad zitten in grote financiële problemen. Beide ziekenhuizen zullen uitstel van betaling aanvragen. Deze dinsdagmiddag zouden er in beide ziekenhuizen interne bijeenkomsten worden gehouden om het personeel over de crisis te informeren.

Voor IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad, Almere, Dronten en Emmeloord, wordt uitstel van betaling aangevraagd. Salarisbetalingen over oktober zijn onzeker. Er zal een bewindvoerder worden aangesteld. Ook voor het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis zal surséance worden aangevraagd en zal een bewindvoerder worden aangesteld.

De ziekenhuizen kampen al langer met bestuurlijke en financiële problemen. Directe aanleiding van de huidige crisis is de weigering van Zilveren Kruis om een noodkrediet te verstrekken. De zorgverzekeraar is voor beide ziekenhuizen de belangrijkste financier omdat in de gebieden rond Amsterdam en Almere Zilveren Kruis de meeste verzekerden heeft.

De ziekenhuizen lieten vanmiddag weten dat ze in de financiële problemen zijn gekomen „door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte”. In een om 12.00 uur uitgegeven persbericht wordt gesteld: „In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst.” Volgens de ziekenhuizen is een faillissement „mogelijk onafwendbaar”.

De ziekenhuizen zijn eigendom van de MC Groep, een bedrijf van ondernemers Loek Winter en Willem de Boer. De Boer was tot voor kort bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis. Hij kondigde vorige maand plots zijn vertrek aan.

Verzekeraars en bankiers hebben de afgelopen twee maanden diverse geheime bijeenkomsten gehad om over de toekomst van de twee ziekenhuizen te praten. Het Slotervaartziekenhuis heeft mede problemen door een verouderd pand en achterstallig onderhoud. Bovendien zijn er in Amsterdam te veel bedden, de stad kampt met overcapaciteit qua ziekenhuizen.

Een woordvoerder van beide ziekenhuizen kon deze dinsdagochtend nog geen commentaar geven op de situatie. Bestuursvoorzitter Chris Oomen van verzekeraar DSW noemt de gang van zaken „onverkwikkelijk”. Hij vindt dat verzekeraar Zilveren Kruis zijn machtspositie misbruikt door over het lot van twee ziekenhuizen te kunnen beschikken. Oomen vindt het een onwenselijke situatie dat verzekeraars en banken de afgelopen weken over de toekomst van het ziekenhuis vergaderden.

Cor de Beurs van FNV betreurt de ontwikkelingen, maar stelt dat ‘het hele verdienmodel’ van Loek Winter niet deugt. Hij zou de MC Groep bestieren als ‘een soort vastgoedbeheerder’, ‘en dat kan gewoon niet met ziekenhuizen’.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft al ruim een jaar zorgen over de kwaliteit en veiligheid in de IJsselmeerziekenhuizen. Vorige maand werd bovendien bekend dat de instelling door de Inspectie onder verscherpt toezicht is geplaatst omdat ze „onvoldoende vertrouwen” had dat verbetertrajecten genoeg aandacht kregen. Reden: ‘bestuurlijke onrust’. De volledige raad van commissarissen is recent vervangen. Ook een bestuurslid stapte op. Zij voelden zich niet gekend in de situatie.