Vechten als in Fortnite in nieuwe Call of Duty

Game Call of Duty: Black Ops 4. Treyarch/Activision. € 59,99

Gaat Call of Duty, ’s werelds meest bekende militaire schietspel, met zijn tijd mee? Producent Treyarch heeft het in elk geval geprobeerd, blijkt uit de nieuwe editie Black Ops 4. De studio heeft goed gekeken naar het populaire Fortnite. In plaats van de traditionele verhaalmodus kreeg https://www.callofduty.com/nl/ een spelmodus om met honderd spelers tegen elkaar te vechten. De laatste overlevende wint. Net als bij Fortnite.

Fans van games als Fortnite en PUBG zullen in ieder geval met het grootste gemak kunnen instappen. Het schietwerk zit wel voelbaar sterker in elkaar en alles verloopt vloeiender, onder meer omdat je gevonden uitbreidingen automatisch op je geweer zet. Het speelterrein is groot genoeg om je de kans te geven even naar adem te happen tussen de gevechten door, maar niet zo groot dat je een kwartier zonder actie zit. Bovendien zit de wereld vol met voertuigen om het tempo op te voeren.

Black Ops 4 kenmerkt zich echter vooral door afwisseling: als je na een uur Blackout iets snellers wil, dan kan dat. Allemaal tegen elkaar, met teams tegen elkaar, met teams locaties veroveren: alle klassieke gamemodi zijn aanwezig, op hoge snelheid. Wel legt de game de lat hoog voordat je zelf iets mag beslissen over je wapentuig. Je moet namelijk in de schoenen stappen van Specialists met ieder hun eigen bewapening: pas op level 5 mag je daar aan knutselen.

Het nieuwe Heist is het spannendst. Twee teams proberen een zak geld te bemachtigen. Het niveau bouwt langzaam op gedurende de vier matches van deze spelmodus, want na elke match kan je vaardigheden bijkopen.

Ten slotte is er natuurlijk een zombie-modus, voor wie genoeg heeft van knallen op een ander: met z’n allen tegen de ondoden vechten, of strijden om wie de meeste zombies doodt. De verschillende scenario’s hebben een prettige ambiance. Zo biedt het level op de Titanic een heerlijke mix van bovennatuurlijke griezeligheid en de decadentie van de vroege twintigste eeuw.

Kortom, producent Treyarch heeft van Black Ops 4 een kundige bloemlezing van gamemodi gemaakt die niet echt vernieuwt maar degelijkheid en variatie uitstraalt.