‘Tweederde mariniers vertrekt als verhuizing kazerne Doorn doorgaat’

Tweederde van de mariniers zegt het korps te zullen verlaten wanneer de veelbesproken verhuizing van de kazerne uit Doorn naar Zeeland doorgaat. Dat schrijft RTV Utrecht dinsdag op basis van een onderzoek van Defensie naar de verhuisbereidheid.

Het onderzoek, door de zender verkregen via een WOB-verzoek, bevat onder meer de stelling ‘Ik zal vertrekken bij operationele eenheden mariniers als ik in Vlissingen word geplaatst’. Daarop reageert 68 procent van de duizend ondervraagde mariniers positief: 51 procent is het er helemaal mee eens, 17 procent gaat in minder sterke mate akkoord. Maar 16 procent is het met de stelling oneens. Ook is er in het onderzoek gevraagd wat Defensie kan doen om de mariniers te behouden, schrijft RTV Utrecht. Ruim tweehonderd van hen laten weten dat het zou helpen wanneer de kazerne op de Utrechtse Heuvelrug blijft.

Lees ook: De geplande verhuizing van de marinekazerne naar Vlissingen roept verzet op onder mariniers. Bij de Zeeuwse bevolking valt dat slecht.

In september bleek al dat het aantal mariniers dat dit jaar ontslag heeft genomen bij het Korps, tot dan toe hoger lag dan in heel 2017. Een eenheid van het Korps (een raiding squadron, een gevechtsgroep van ongeveer honderd militairen) werd daarom in augustus tijdelijk stilgelegd, waarschuwde staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) toen in een Kamerbrief. RTV Utrecht schrijft op basis van de nieuwe documenten dat de hoge uitstroom komt doordat officieren niet willen verhuizen. Volgens Defensie ging het destijds om “een aantal”.

Centrale ligging is een probleem

Om de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen is veel te doen: de mariniers willen niet naar Zeeland omdat zij bijvoorbeeld hun sociale netwerk niet kwijt willen en het voor partners lastig zou kunnen zijn om nieuw werk te vinden. Ook zou het terrein bij de kust te weinig schietbanen hebben en kan er vanwege geluidsoverlast beperkt worden geoefend.

In een brandbrief in mei vroegen de officiers minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) daarom af te zien van de verhuizing. Zij zeiden toen dat “vrijwel niemand” bereid is naar Zeeland te verhuizen en vrienden en familie achter te laten. Vlissingen is niet te klein, maar de havenstad mist de centrale ligging in het land. De onderhandelingen zitten intussen muurvast. Over de zaak wordt begin november vergaderd in de Tweede Kamer door de commissie Defensie.