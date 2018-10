Trump dreigt met uitbreiding kernwapenarsenaal

Nucleaire dreiging en oorlogsretoriek lijken weer terug. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde maandag het kernwapenarsenaal van de VS uit te breiden totdat andere landen "bij hun verstand komen". Dit zei hij maandag tegen journalisten in Washington.

"Het is een bedreiging voor wie je maar wilt", zei Trump volgens CNN. "En het omvat China, en het omvat Rusland, en het omvat iedereen die dat spel wil spelen. Dat kan je niet doen, je kunt dat spel niet tegen me spelen."

De waarschuwing van Trump komt vlak nadat de Amerikaanse regering afgelopen weekend bekend maakte het belangrijke INF-ontwapeningsverdrag over middellangeafstandswapens uit 1987 op te zeggen. Dat verdrag maakte een einde aan de strijd over de stationering van raketten in Europa. Het opzeggen van het verdrag zou kunnen leiden tot een wapenwedloop, wordt gevreesd.

Volgens Trump schendt Rusland het INF-verdrag al enige tijd. Rusland ontkent dat. In een reactie op het besluit van Amerika liet Moskou weten dat het gedwongen zou zijn "om maatregelen te nemen" als de VS nieuwe raketten gaan ontwikkelen.