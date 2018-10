Topbestuurders Amazon en Apple eisen rectificatie chipartikel

Topbestuurder Andy Jassy van webgigant Amazon en Apple-topman Tim Cook willen dat financieel persbureau Bloomberg een rectificatie plaatst naar aanleiding van een recent gepubliceerd artikel over spionagechips. Dat schrijft Business Insider dinsdag. Bloomberg schreef begin oktober dat hackers spionagechips zouden hebben geplaatst in Chinese fabrieken. In die fabrieken werd datacentra-apparatuur voor Amerikaanse bedrijven vervaardigd. De chips zouden door Chinese hackers zijn geplaatst om Amerikaanse bedrijven te bespioneren.

Amazon en Apple ontkenden die aantijgingen na publicatie stellig. Nu willen de twee bedrijven, alsmede computerfabrikant Supermicro, dat het persbureau de aantijgingen rechtzet. Volgens Apple-CEO Cook is er “niets waar” van de beweringen van Bloomberg. Maandag liet Amazon ook van zich horen: volgens bestuurder Andy Jassy heeft Cook gelijk en klopt de publicatie niet.

“Ze droegen geen bewijs aan, ze bleven het verhaal veranderen en waren niet geïnteresseerd in onze kant van het verhaal, tenzij we hun beweringen bevestigden. Verslaggevers zijn bespeeld en te ver gegaan.”

Ook Supermicro – die de bewuste servers in elkaar zet voor de plaatsing in datacentra – liet aan tv-zender CNBC weten dat er niets van waar is. Volgens de fabrikant heeft de verslaggeving de reputatie van Supermicro schade toegebracht. Topbestuurder Charles Liang roept het persbureau dan ook op “zijn verantwoordelijkheid te nemen” en de “ongefundeerde beschuldigingen in te trekken”. De oproep tot rectificatie is de volgende stap in een omstreden techaffaire waarover tot nu toe niets is opgehelderd.

Onderzoek van een jaar

Bloomberg blijft tot dusver bij het verhaal en zegt dat de verslaggeving het resultaat is van ruim een jaar onderzoek waarbij honderd interviews werden afgenomen. Het persbureau schreef begin deze maand op de voorpagina van haar magazine dat de chips in de herfst van 2015 zouden zijn ontdekt, tijdens een routineonderzoek naar een softwarebedrijf dat Amazon wilde overnemen.

De servers die het bedrijf gebruikte, waren in elkaar gezet door Supermicro en zouden dus de bewuste chips hebben bevat. Deze zouden niet veel groter zijn dan een rijstkorrel.

‘Intern stilgehouden’

Apple zou in 2014 ruim zesduizend Supermicro-servers hebben besteld voor zeventien bedrijfslocaties. Ook zouden er duizenden servers zijn besteld door Amerikaanse datacentra. Apple zou de affaire aan de FBI hebben gemeld, maar deze intern hebben stilgehouden.

Maandag publiceerde The Washington Post een opiniestuk waarin mediacriticus Erik Wemple stelt dat Bloomberg volgens bronnen gefrustreerd zou zijn dat andere media, waaronder The New York Times, het verhaal niet geverifieerd krijgen. Bijval van andere media had de positie van Bloomberg versterkt. Wemple schrijft dat het persbureau in een reactie aan hem heeft laten weten “geen uitspraken te doen over ongepubliceerde verhalen, het redactieproces of plannen voor toekomstige artikelen”.

Beschuldigingen van dataspionage

Het is niet de eerste keer dat China wordt beschuldigd van dataspionage; onder meer de fabrikanten Huawei, ZTE en Hikvision werden hiervan verdacht en door de Amerikaanse justitie onderzocht. China ontkent aan cyberspionage te doen maar de VS denken dat het land zich illegaal toegang heeft verschaft tot allerlei data zoals bedrijfsplannen en militaire systemen. Andersom zeggen Chinese onderzoekers weer soms duizenden data-aanvallen per dag van de VS af te weren.