Stofzuigermaker Dyson gaat elektrische auto’s bouwen in Singapore

Stofzuigerfabrikant Dyson gaat elektrische auto’s bouwen in Singapore, meldt de Financial Times dinsdag. Het Britse Dyson investeert bijna 2,3 miljard euro in de auto’s. Het project loopt al ruim twee jaar, maar de fabrikant heeft tot dusver weinig details bekendgemaakt. Dyson hoopt dat zijn eerste elektrische auto in 2021 van de band rolt.

Dat de productie plaats moet vinden in Singapore is een interessante stap omdat de oprichter van het bedrijf, de 71-jarige James Dyson, een uitgesproken voorstander van de Brexit is. Ook is er een handelsverdrag tussen de Europese Unie en Singapore op handen. Een topman van Dyson ontkent tegenover de Financial Times dat de Brexit iets te maken heeft met de keuze voor Singapore.

Dyson maakte afgelopen september bekend dat het elektrische auto’s gaat produceren. Sindsdien wordt gespeculeerd waar dit zou gaan gebeuren. Het Britse bedrijf zou een van zijn bestaande fabrieken in het Verenigd Koninkrijk als mogelijke locatie hebben aangewezen, maar ziet hier toch vanaf omdat Singapore dichter bij bestaande productiecentra en potentiële klanten is.

Kennis van batterijen

Dyson is de zoveelste fabrikant die een plek probeert te veroveren op de groeiende markt voor elektrische auto’s. De stofzuigerfabrikant hoopt zich te kunnen onderscheiden met zijn kennis over batterijen en elektrische motoren. De motor van een stofzuiger lijkt immers meer op die van een elektrische auto, dan op een verbrandingsmotor.

Het bedrijf van James Dyson is vooral bekend vanwege zijn stofzuigers, maar houdt zich ook bezig met de productie van föhns, luchtreinigers en lampen. Straks kunnen auto’s aan dit lijstje worden toegevoegd.