Sharia4Belgium-kopstuk Belkacem verliest Belgische nationaliteit

Fouad Belkacem, de leider van de radicale groepering Sharia4Belgium, verliest zijn Belgische nationaliteit. Dat heeft het hof van beroep in Antwerpen dinsdag bepaald. Belkacem werd in 2015 veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het leiden van een terroristische organisatie. Belkacem heeft nu alleen nog de Marokkaanse nationaliteit.

Volgens het hof is Belkacem een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en heeft hij “ernstig tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgische burger”. Zijn advocaat Liliane Verjauw heeft volgens Het Laatste Nieuws bekendgemaakt dat haar cliënt overweegt in cassatie te gaan. “En daarna behoort het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tot de mogelijkheden.”

Lees ook: Onthoofdingsvideo’s kijken was een terugkerende activiteit

Verjauw vreest dat België Belkacem wil uitzetten naar Marokko. Volgens haar zou hij hier niet veilig zijn. Tegen Het Laatste Nieuws zei Verjauw:

“De voorbije weken is duidelijk geworden hoe regimes zoals die van Marokko omgaan met politieke tegenstrevers. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij mensen niet worden uitgewezen omdat zij er dreigen vervolgd en gemarteld te worden.”

Belkacem was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. De geestelijke wordt gezien als de leider van Sharia4Belgium, een jihadistisch netwerk in België. Via het netwerk zouden duizenden Belgen geronseld zijn voor de jihad in Syrië. Belkacem werd eerder veroordeeld tot twaalf jaar cel voor zijn rol bij de organisatie. In 2027 komt hij vrij.