Piloten die met Apache-helikopter stroomkabels raakten niet vervolgd

De piloten van een Apache-helikopter die vorig jaar in het Gelderse Culemborg tegen een hoogspanningskabel waren gevolgen, worden niet strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt. De vliegers valt volgens het OM strafrechtelijk niets te verwijten.

Lees meer over het ongeluk: Bliksemdraad eindigt missie ‘Decisive Thunder’ voortijdig

Het ongeluk gebeurde vorig jaar november tijdens een oefening waarbij een aanval op de helikopter werd gesimuleerd. De piloten moesten een reeks handelingen uitvoeren om weg te vliegen uit een “gevaarlijke situatie”. Hierbij raakte de helikopter de kabels van de hoogspanningsmast. Uit onderzoek is gebleken dat de helikopter goed functioneerde en dat de vliegers en de overige betrokkenen “gehandeld hebben zoals onder de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht”.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond en de piloten konden de helikopter veilig aan de grond zetten. Wel kwamen in het gebied zo’n 25.000 huishoudens enkele uren zonder stroom te zitten.

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed ook onderzoek naar het ongeluk en concludeerde in september dat de vlieger een inschattingsfout maakte. Bij een uitwijkmanoevre zag hij de hoogspanningskabel over het hoofd. Omat hij een aanval simuleerde lag zijn focus op een denkbeeldige vijand en stond hij hierdoor niet stil bij eventuele hoogspanningslijnen. Ook zijn de draden volgens de OVV in het donker slecht te zien.

De onderzoeksraad schreef begrip te hebben voor de fout van de piloot maar uitte ook kritiek op Defensie. Zo vindt de OVV dat Apache-piloten al jaren te weinig vlieguren maken en waren de kaarten niet actueel. Ook zou Defensie te lang hebben gewacht met de aanschaf van een vliegsimulator, waardoor die nu pas over jaren beschikbaar is.