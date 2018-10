Oud-presentator Frank Masmeijer gearresteerd in Breda

De voormalige Holidayshow-presentator Frank Masmeijer is dinsdag opgepakt in Breda. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie in West-Brabant na berichtgeving van NU.nl.

Masmeijer staat volgens de politie internationaal gesignaleerd en is in opdracht van België aangehouden. Daar is hij in oktober vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van acht jaar vanwege betrokkenheid bij de invoer van 450 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

Ex-showmaster Frank Masmeijer is veroordeeld voor betrokkenheid bij drugssmokkel. Hij is “heel dom” geweest, zei hij vorig jaar. Maar schuldig was hij niet, vond hij.

Het Federaal Parket en het parket van Antwerpen laten dinsdag desgevraagd weten van zo’n signalering niet op de hoogte te zijn. Masmeijers advocaat Geert Jan Knoops is niet beschikbaar voor commentaar.

Op 16 november dient in Antwerpen het hoger beroep dat Masmeijer heeft aangetekend tegen zijn straf. De voormalig presentator was vorig jaar niet aanwezig bij de uitspraak in Antwerpen. De rechter had toen opgedragen Masmeijer zo snel mogelijk te arresteren.

Holidayshow

Masmeijer was in de jaren tachtig en negentig een kopstuk van omroep NCRV, waarvoor hij onder meer de Holidayshow, Dinges en Drempels Weg. Na zijn ontslag in 1994 verhuisde Masmeijer naar België, waar hij vier jaar geleden werd aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie.

Volgens bronnen van persbureau ANP is Frank Masmeijer dinsdag rond het middaguur aangehouden in een hotel aan de A16 bij Breda.