Nog eens ruim een miljoen BMW’s teruggeroepen om brandgevaar

BMW roept wereldwijd nog eens ruim een miljoen dieselauto’s terug omdat de voertuigen het risico lopen in brand te vliegen. Dat heeft het Duitse autoconcern dinsdag bekendgemaakt. In Nederland gaat het om 20.921 extra auto’s, bevestigt BMW.

Begin augustus riep BMW om dezelfde reden al bijna een half miljoen wagens terug naar de garage. In Nederland betrof het toen circa 6.500 auto’s. In totaal omvat de terugroepactie nu 1,6 miljoen BMW’s.

Het probleem bij de bewuste auto’s zit in het zogeheten EGR-systeem, een module in de aandrijving die de uitstoot van stikstofoxiden moet beperken. In de EGR-module zit een koeler, waaruit volgens BMW soms koelvloeistof kan lekken. Als dat zich vermengt met roetafzetting in het binnenwerk van de auto, kan het gaan smeulen. In “extreem zeldzame gevallen” kan er dan brand ontstaan, waarschuwt BMW.

Veertig branden

Nadat BMW een paar maanden geleden de eerste terugroepactie had aangekondigd, deed het merk aanvullend onderzoek bij modellen en bouwjaren die aanvankelijk niet terug naar de dealer hoefden. Uit voorzorg besloot de fabrikant vervolgens om nog meer auto’s terug te halen naar de werkplaats.

Hoeveel auto’s er wereldwijd zijn uitgebrand door een probleem met de EGR-module, is niet bekend. Dat is lastig vast te stellen, omdat de oorzaak van een autobrand door de schade vaak moeilijk valt te achterhalen. In Zuid-Korea, waar BMW het probleem voor het eerst op het spoor kwam, waren er volgens persbureau Bloomberg dit jaar al veertig branden. In Nederland waren begin augustus vier gevallen bekend waarin vermoed werd dat een auto door het EGR-systeem in vlammen was opgegaan.

Auto’s die worden teruggeroepen, zijn gebouwd tussen 2010 en 2017. Modellen die met het probleem kampen, zijn de 3-, 4-, 5-, 6- en 7-serie en de X3, X4, X5 en X6. In Nederland nemen BMW-dealers contact op met mensen die zo’n auto hebben.