Minder Google, in drie stappen

Met een fraai verpakte middelvinger gaf Google afgelopen week antwoord op de miljardenboete die de EU in juli uitdeelde. Google moet stoppen met het misbruiken van zijn dominante positie van Android – het besturingssysteem op zo’n 85 procent van alle telefoons.

Telefoonmakers zijn nu nog verplicht om een bundel Google-apps te installeren als ze Googles softwarewinkel Play Store op hun toestellen gebruiken. Volgens de EU is dat slecht voor concurrentie, innovatie en uiteindelijk ook slecht voor de consument.

Googles fraaie oplossing: fabrikanten mogen voortaan betalen voor Google apps. Telefoonmakers die wel de Play Store, maar niet webbrowser Chrome en de Google zoekmachine voorverpakken op hun toestellen, moeten met geld over de brug komen. De zoekmachine en de browser leveren volgens Google het kapitaal om Android te bouwen en gezond te houden. Search en Chrome zijn immers de datastofzuigers die je (koop-)interesses doorspelen naar de advertentietak.

Europa lost geen probleem op maar creëert er een

Als smartphonefabrikanten deze kosten doorberekenen in de toestelprijs, worden Androidtelefoons duurder. Met dit averechtse effect zet Google de EU in haar hemd, want wat bij consumenten blijft hangen is: straks betaal ik meer voor mijn toestel – Europa lost geen probleem op maar creëert er een.

Android laat de gebruiker volledig vrij om andere apps te installeren. Prachtig. Het probleem is dat de meeste mensen dat niet doen, omdat ze de standaardinstellingen accepteren. Je drukt op OK, OK en nog eens OK en voor je het weet staat Googles datastofzuiger op de hoogste stand. De duivel zit ’m in de defaults: makkelijke toegang tot onze gegevens en ons gedrag maakt Google zo machtig.

Ik merkte vorige week in Zuid-Korea dat Googles dominantie niet onvermijdelijk is. Een lokale app als Naver is daar de meest gebruikte zoekmachine, de kaarten van Naver Maps en Kakao zijn uitgebreider dan Google Maps. We kunnen wel wat van die Aziatische eigenwijsheid gebruiken.

De EU-boete mag dan te laat zijn om Googles macht te breken, als Android-gebruiker kun je het recht in eigen hand nemen en afwijken van de standaard. In drie stappen zijn de datastofzuigers van Google te beteugelen. Het is zo gepiept.

1. Installeer een andere browser dan Chrome.Firefox en Opera zijn snel, stabiel en bieden goede mogelijkheden om gegevens te synchroniseren met je computer.

2. Gebruik een andere standaard zoekmachine dan Google. DuckDuck Go en Startpage.com willen veel minder van je weten. Voor specifieke zoekopdrachten kun je Google.com altijd nog gebruiken, zonder in te loggen.

3. Kies een andere kaartenapp. Dit vind ik zelf de lastigste, want Google Maps is erg goed. Het is echter ook de manier waarop Google vrijwel continu je locatie traceert. Ik gebruik het Europese HERE, aangevuld met die goeie ouwe NS-app.

Controleer tenslotte Googles privacyinstellingen, om het vastleggen van je kijkgeschiedenis in YouTube en je locatiegegevens te beperken. Alle kleine beetjes helpen. Want big tech is zo groot als we het zelf maken, met onze data.

is techredacteur.