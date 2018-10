Meer dan tienduizend Mexicanen geëvacueerd voor orkaan Willa

In afwachting van orkaan Willa worden in de Mexicaanse deelstaat Nayarit dinsdag “tienduizend tot vijftienduizend” mensen geëvacueerd. Dat heeft gouverneur Antonio Echevarría García maandagavond gezegd tegen de krant El Universal.

Willa komt dinsdag naar verwachting rond zeven uur ‘s avonds (Mexicaanse tijd) aan land. De storm is inmiddels afgezwakt tot categorie 4, maar nog altijd levensgevaarlijk. De Mexicaanse meteorologische dienst voorspelt windsnelheden van 250 kilometer per uur, met uitschieters naar 305 kilometer per uur. Het is een van de hevigste orkanen in Mexico in jaren.

Amper drie jaar geleden moesten er aan de Mexicaanse westkust nog duizenden mensen geëvacueerd worden vanwege orkaan Patricia, toen de zwaarste orkaan ooit in dat gebied.

Aardverschuivingen

Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) waarschuwt voor meer dan 45 centimeter regen. Doordat recent al veel regen is gevallen, is de bodem langs de Mexicaanse kust erg zacht. Meer water kan dan voor aardverschuivingen zorgen. Ook moet er rekening worden gehouden met stroom- en internetuitval.

In Nayarit en buurregio Sinaloa is de noodtoestand afgekondigd. Scholen in Nayarit zijn ingericht als opvanglocaties. Ook zijn er gaarkeukens ingericht, maar gouverneur Echevarría García voorziet nu al dat dat onvoldoende is. Hij doet een dringend beroep op zijn inwoners: “We vragen iedereen die familie heeft elders in Mexico daar zelf naartoe te gaan. We hebben niet de capaciteit om zoveel mensen onderdak te bieden.” Willa moet vooral niet onderschat worden, benadrukt hij:

“Laten we niet de macho uithangen of voor superheld spelen. Het is een ontzettend sterke storm en we willen geen tragedies.”

In de regio Jalisco wordt het populaire toeristenoord Puerto Vallarta uit voorzorg geëvacueerd. Sinaloa heeft scholen en overheidsgebouwen voorlopig gesloten. De haven van Mazatlan, de stad in Sinaloa waar Willa waarschijnlijk aan wal gaat, ontvangt voorlopig geen cruiseschepen meer.