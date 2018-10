Machinist treinramp Taiwan zette snelheidsbegrenzer uit

De machinist van de trein die zondag in Taiwan ontspoorde waardoor achttien mensen om het leven kwamen wordt verdacht van nalatigheid. Hij heeft volgens persbureau Reuters toegegeven dat hij de snelheidsbegrenzer heeft uitgezet. Daardoor kon het systeem niet automatisch ingrijpen toen de trein de snelheidslimiet overschreed.

Bij de treinramp raakten ook 187 mensen gewond. Acht wagons ontspoorden nabij een station in de kustregio Yilan, zo’n 62 kilometer ten oosten van de hoofdstad Taipei. De trein van spoorbedrijf Puyuma Express reed bijna twee keer sneller dan toegestaan. De 48-jarige machinist heeft mogelijk de snelheidsbegrenzer uitgeschakeld om een vertraging in te halen. Hij zou vervolgens zijn vergeten om het systeem weer in te schakelen.

Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De machinist raakte bij de ramp gewond en is behandeld in het ziekenhuis. Daarna is hij gearresteerd en meegenomen voor verhoor door de Taiwanese autoriteiten.