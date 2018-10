Jorien ter Mors moet worden geopereerd en mist schaatsseizoen

Schaatsster Jorien ter Mors (28) komt het komend seizoen niet in actie. Haar chronisch ontstoken kniepees moet worden geopereerd en het herstel daarvan zal maanden duren. Dat zei de korte- en langeafstandsschaatser dinsdag tegen de NOS.

Bij Ter Mors speelde in haar carrière tot nu toe vaak wat. Pijn, iets wat niet lekker ging. Er is iets niet goed in haar lichaam, maar wat?

Ter Mors werd vorig seizoen olympisch kampioen op de 1.000 meter en wereldkampioen sprint, maar reed beide toernooien met pijn. De kopvrouw van team IKO had de hoop dat die vanzelf voorbij zou gaan, maar dat is niet gebeurd. Ter Mors moet daarom afhaken voor het seizoen goed en wel is begonnen. Maar op deze manier doorrijden is geen doen meer, zegt ze tegen de NOS.

“Op deze manier is het voor mij niet haalbaar om een seizoen te schaatsen. De trainingen zijn redelijk behapbaar ondanks de pijn, maar een wedstrijd is een ander verhaal.”

Nadat ze in maart wereldkampioen sprint was geworden zei Ter Mors - ook een prijswinnend shorttracker - minder sprintwedstrijden te willen rijden om zich meer toe te leggen op allrounden. Daarmee moet ze dus in ieder geval één seizoen wachten. De operatie wordt nog deze maand uitgevoerd, verduidelijkt haar ploeg in een Instagrampost. Tijdens haar herstel blijft Ter Mors verbonden aan Team IKO.

Olde Heuvel

De schaatsster houdt ondanks het vooruitzicht van een gemist seizoen hoop op een terugkeer op hoog niveau. Dat lukte Wouter Olde Heuvel ook, zegt ze tegen de NOS. De all rounder uit Twente onderging min of meer dezelfde operatie en reed eind 2014 weer mee tijdens de Nederlandse Kampioenschappen.