In Nederland veroordeelde man moet celstraf van 18 jaar in Turkije uitzitten

Een 43-jarige man die in Nederland is veroordeeld voor moord maar naar Turkije was gevlucht, moet zijn celstraf van 18 jaar in Turkije uitzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekend gemaakt. De man werd in 2002 door de rechtbank in Haarlem bij verstek veroordeeld voor de moord op een vriend van zijn 17-jarige ex-vriendin.

In 1999 trof de man het 24-jarige slachtoffer aan in de woning van zijn ex-vriendin in Utrecht. Samen met een kennis bracht hij de man vervolgens naar een natuurgebied in Oostzaan waar hij hem meerdere malen in zijn rug schoot. De man overleed ter plekke. De dader vluchtte onmiddellijk naar Turkije. Op verzoek van het OM zit hij sinds enige tijd vast. De kennis die hem destijds hielp, kreeg vijf jaar cel.

Volgens persbureau ANP wil het OM dat Turkije van nog elf veroordeelden het vonnis overneemt zodat ze hun straf daar kunnen uitzitten. Turkije levert namelijk geen staatsburgers uit. Het OM zou hiervoor een verzoek hebben neergelegd bij de Turkse autoriteiten.

Turkije heeft vonnissen uit Nederland vaker overgenomen. Zo zit mensenhandelaar Saban B. al sinds 2016 in Turkije vast. Hij werd in 2010 bij verstek in Nederland veroordeeld en moet een straf van ruim tien jaar uitzitten. B. was tijdens een verlofweek naar Turkije gevlucht.