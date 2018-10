Grote brand in varkenshouderij in Heusden

In het Brabantse Heusden, ten oosten van ‘s-Hertogenbosch, woedt dinsdagochtend een hevige brand op een varkensboerderij aan de Pannenhoef. Gevreesd wordt voor het leven van duizenden varkens.

Een stal met daarin achtduizend varkens staat volledig in lichterlaaie. Volgens het Eindhovens Dagblad is daardoor al zeker de helft van die dieren om het leven gekomen. Een woordvoerder van de brandweer in Brabant-Noord kan dat desgevraagd nog niet bevestigen. Informatie over eventueel gevaar voor omwonenden heeft de brandweer evenmin.

De brandweer heeft vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers ingezet om het vuur in Heusden te lijf te gaan en te voorkomen dat andere stallen op het terrein vlam vatten. Extra bluswater wordt met containers aangevoerd. De rookwolk die door de brand is ontstaan is op grote afstand van Heusden te zien en trekt over de nabijgelegen N279.

Statistieken

Stichting Wakker Dier houdt cijfers bij over stalbranden in Nederland en het aantal dieren dat daarbij komt te overlijden. De organisatie noteerde in 2018 tot dusver veertien grote branden in Nederland, met 97.000 omgekomen dieren. In 2017 kwam Wakker Dier uit op 229.000 overleden dieren in één jaar.