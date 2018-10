Nee, toeristen komen meestal niet naar Vichy voor de oorlog. Ze bezoeken de thermen, het casino of ze struinen langs vergane glorie uit het Belle Époque. Maar de medewerker van de plaatselijke VVV kijkt desgevraagd niet vreemd op. Hij trekt meteen een foldertje van de balie. De volgende dag is er een groepswandeling langs gebouwen die de met de Duitsers collaborerende maarschalk Philippe Pétain van 1940 tot 1944 gebruikte om de Franse regering onder te brengen, vertelt hij. Een „pijnlijke geschiedenis”, meldt de uitnodiging.

Het ‘Vichy-regime’, zeggen de Fransen. De naam van het stadje is symbool geworden voor de Franse rol bij de Jodenvervolging. Maar de 25.000 inwoners worden niet graag aan die donkere kant van het lokale verleden herinnerd. Dat bleek na het overlijden zondag van holocaustontkenner Robert Faurisson. Hij stierf op 89-jarige leeftijd. Thuis in Vichy.

„Robert Faurisson is overleden. In Vichy, zoals het moest zijn”, twitterde het linkse parlementslid Clémentine Autain maandag. „Faurisson is dood zoals hij leefde, in Vichy”, meldde een andere ironische tweet.

Na het bericht van Autain greep burgemeester Frédéric Aguilera de telefoon. „Ze snapte meteen dat de Vichyssois [inwoners van Vichy] dit over één kam scheren zat zijn en ze heeft verstandig gereageerd”, zei hij tegen de lokale zender France 3. „Ik sprak over de Franse overheid die in Vichy met Pétain gevestigd was”, schreef Autain onder haar eigen tweet. „Het gaat er niet om de stad of zijn bewoners zwart te maken.”

„Voor de Vichyssois is dit altijd extreem pijnlijk”, meent Aguilera. „Het gebeurt permanent, alle dagen.” Ook hij zelf krijgt als burgemeester van de beladen plaatsnaam op sociale media vaak de wind van voren.

Juist afgelopen week onthulde hij met nazi-jager Serge Klarsfeld een gedenksteen voor een in Vichy geboren Joodse baby die gedeporteerd is en vergast in Auschwitz. „Ja, de regering van maarschalk Pétain heeft ervoor gekozen zich hier te installeren. Maar nee, de Vichyssois zijn niet verantwoordelijk voor verwoestingen veroorzaakt door politici die Parijs moesten ontvluchten”, zei hij bij die gelegenheid. De stad, in de zogenoemde ‘vrije zone’ was door Pétain uitgekozen vanwege de vele hotels en de goede verbinding met Parijs.

Faurisson, die tot 1980 in Lyon aan de universiteit letterkunde doceerde, stond bekend om theorieën waarin hij het bestaan van gaskamers ontkende. In 1978 hield hij nog een college met de titel ‘Is het dagboek van Anne Frank echt?’ Zijn leven was volgens Jean-Marie Le Pen, oud-leider van het rechts-populistische Front National, „emblematisch voor de teruggang van de vrijheid van meningsuiting”. De om antisemitisme veroordeelde cabaretier Dieudonné trad in 2012 nog samen met hem op.

In het voormalige Hotel du Parc in Vichy, waar Pétain de regering onderbracht, zijn nu vooral woningen. De Rotary heeft er zijn sociëteit, de VVV bestiert een deel van de begane grond. De in 2011 opgeknapte werkkamer van Pétain is slechts toegankelijk voor leden van de ‘Stichting voor de bescherming van de herinnering aan maarschalk Pétain’, zegt de VVV-medewerker. Faurisson was lid.