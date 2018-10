Explosief gevonden bij woning filantroop George Soros

Bij een huis van de Hongaars-Amerikaanse miljardair en filantroop George Soros in Westchester County, New York, is maandag een explosief gevonden. De bom werd door een medewerker van Soros aangetroffen in de brievenbus. De filantroop wordt met regelmaat bedreigd door extreem-rechtse groepen.

De explosievenopruimingsdienst heeft het object uit voorzorg tot ontploffing gebracht, meldt The New York Times. Volgens de krant heeft de Amerikaanse politie de zaak overgedragen aan de FBI.

Soros was zelf niet thuis toen zijn medewerker het pakketje vond. De 88-jarige is een overlevende van de Holocaust en zet zich tegenwoordig met zijn Open Society Foundation in voor de verspreiding van democratie en de versterking van de rechtsstaat.

Troublemakers

Soros doneert geregeld aan democratische politici in Amerika, maar is door zijn politieke activisme en Joodse achtergrond vaak mikpunt van complottheorieën en antisemitisme. President Trump en zijn aanhang dragen daar actief aan bij. Onlangs betichtte Trump Soros nog van het financieren van de protesten tegen de omstreden opperrechter Brett Kavanaugh, die werd beschuldigd van seksueel wangedrag. “Kijk naar de professionele, identieke protestborden. Betaald door Soros en anderen”, schreeft Trump op Twitter.

De Amerikaanse president ondersteunde zijn bewering echter niet met bewijs. “Dit zijn geen protestborden die gemaakt zijn vanuit liefde. #Troublemakers.”

Ook de Hongaarse premier Viktor Orbán doet er alles aan om George Soros tegen te werken. Zo heeft Orbán diverse wetten doorgevoerd om het werk van Soros’ Open Society Foundation te bemoeilijken. Vanwege de weerstand in Hongarije heeft Soros zijn stichting onlangs verplaatst van Boedapest naar Berlijn.