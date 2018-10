Edison Klassiek Oeuvreprijs voor zangeres Renée Fleming

De Amerikaanse sopraan Renée Fleming krijgt de Edison Klassiek Oeuvreprijs. De Edison Stichting noemt haar “een van ‘s werelds gerenommeerdste operazangeressen en erg geliefd bij het publiek”.

Fleming zong sinds 1989 verschillende rollen en voor verschillende gezelschappen. Vorig jaar stopte ze met geënsceneerde opera’s, maar ze treedt nog altijd op. Dit jaar debuteerde ze als musicalactrice op Broadway en zong ze in de soundtrack van de Oscarwinnende film The Shape of Water. “En waarschijnlijk zal het haar veelzijdigheid alleen maar bevorderen”, schrijft de jury.

“Nu ontstaat er nóg meer tijd voor de uitstapjes en spannende muzikale avonturen die haar hele muzikale carrière zo kenmerken.”

Fleming stond vorig jaar samen met het Stockholm Royal Philharmonic Orchestra in het Concertgebouw en kreeg toen vier ballen van redacteur Mischa Spel: “Vooral haar Strauss is om van te smullen.”

De oeuvreprijs is haar tweede Edison. In 2003 kreeg ze een Edison voor haar veelgeroemde album Bel Canto. De jury, voorgezeten door NRC-redacteur Mischa Spel, memoreert haar “prachtige vertolking” van de aria ‘Lied aan de Maan’ tijdens die uitreiking, die goed was voor een staande ovatie.

Fleming krijgt haar oeuvreprijs op zondag 11 november uitgereikt tijdens de uitzending van het programma Podium Witteman op NPO 2.