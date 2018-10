Duitse politie rolt Nederlandse inbrekersbende op, 21 familieleden opgepakt

De Duitse politie heeft het afgelopen jaar een Nederlandse inbrekersbende opgerold die bestond uit leden van één familie. In totaal zijn 21 verdachten opgepakt, van wie er nu nog elf vastzitten, laat de politie in Osnabrück dinsdag weten.

Volgende de autoriteiten sloegen de inbrekers overwegend toe in Duitsland. Ook in Nederland, België en Denemarken braken ze in. Boerderijen en vrijstaande huizen waren hun favoriete doelwit en ze hadden het vooral voorzien op juwelen en contant geld. Bij elkaar zou de misdaadfamilie, die vanuit Overijssel opereerde, verantwoordelijk zijn voor meer dan honderd inbraken, met een buit van ruim 150.000 euro.

De inbrekers werkten nauw samen en waren “uiterst professioneel”, aldus de Duitse politie. Zo veranderden ze elke dag de samenstelling van hun inbraakploegen. De verdachten beschikten ook over apparatuur waarmee ze elkaar konden waarschuwen als er gevaar dreigde tijdens een inbraak. De inbrekers kregen het zelfs voor elkaar ongezien een grote kluis uit een huis te halen, om die vervolgens een eindje verderop met geweld open te breken. De kluis werd langs de weg achtergelaten.

Gezamenlijke politieoperatie

Dat de bende nu is opgerold, is het resultaat van een gezamenlijke operatie van de politie in de betrokken landen. Een aantal van de verdachten is opgepakt door Nederlandse agenten. Ook hun collega’s in België en Denemarken leverden een bijdrage. Europol begeleidde de politieacties.

Politie en justitie hadden de verdachten al sinds 2012 in het vizier. Toen deden de Nederlandse autoriteiten onderzoek naar een grote inbrekersbende in de omgeving van Enschede, die vooral uit familieleden bleek te bestaan.

In april vorig jaar konden de autoriteiten een paar leden van de familie in verband brengen met inbraken in het noordwesten van Duitsland. Uiteindelijk leidde het onderzoek tot een hele reeks arrestaties, die in november vorig jaar begon en afgelopen maandag eindigde. De verdachten die maandag werden opgepakt, in Denemarken en Nederland, worden uitgeleverd aan Duitsland.