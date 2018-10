Deze ‘Evita’ is een strakgespannen powerproductie

Musical Evita door De Graaf & Cornelissen. Gezien: 22/10 in Carré, Amsterdam. Tournee t/m 11/4. Inl: evitademusical.nl ●●●●●

Brigitte Heitzer was een nieuw talent, toen ze elf jaar geleden via een tv-competitie de titelrol bemachtigde in de musical Evita. En nu is ze terug in die rol, in een vernieuwde productie waarin ze eens te meer laat zien hoe berekenend het Argentijnse icoon Evita in werkelijkheid is geweest. Het is immers juist de ambivalentie die Evita tot zo’n briljante musical maakt. Zelden was er een musical met zo’n aanvechtbare hoofdpersoon als deze Eva Maria Duarte de Perón (1919-1952) die van bed naar bed carrière maakte en tenslotte de schutspatroon werd van een volk dat zich door haar charme liet verblinden.

Andrew Lloyd Webber (muziek) en Tim Rice (zangteksten) herschiepen dit verhaal tot een meesterlijk mozaïek van veelal satirische scènes vol Latijnse ritmes, melodieuze ballades, sacraal getinte gezangen en flarden van marsmuziek. Evita is veel meer dan alleen de hitgevoelige hymne ‘Don’t cry for me Argentina’.

In de nieuwe regie van Paul van Ewijk speelt dit verhaal zich af als een powerproductie, strakgespannen, doeltreffend en fantasievol geënsceneerd, met een stoer achtergronddecor van multifunctionele metaalplaten. En daarin is Brigitte Heitzer het doortastende middelpunt – nog expressiever en met een nog groter stembereik (maar soms ook iets scheller) dan toen ze in 2007 zo overtuigend debuteerde.

Maar er staat in dit slagvaardige schouwspel nog een tweede ster. René van Kooten schittert als de imaginaire Che, de Brechtiaanse verteller en commentator die bovendien niet ophoudt Evita te bevragen over haar ware beweegredenen: „Doe jij het voor je geweten of voor je gewin?” Van Kooten, die al enkele jaren de beste musicalacteur van Nederland is, speelt deze sardonische spotgeest met meeslepende flair en onweerstaanbare energie.

In het gedisciplineerde ensemble zijn zij de belangrijkste blikvangers.