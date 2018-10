China opent langste zeebrug ter wereld

De Chinese president Xi Jinping heeft dinsdag de langste zeebrug ter wereld over de Parelrivierdelta geopend voor verkeer. De 55 kilometer lange brug verbindt Hongkong en Macau met Zhuhai op het Chinese vaste land. Ter vergelijking: de Golden Gate Bridge over de Baai van San Franscisco in de Stille Oceaan, is zo’n 2,7 kilometer lang.

Auto’s kunnen de brug dinsdag al gebruiken, vanaf woensdag rijdt er ook een bus (privaat, geen openbaar vervoer) over het traject. In plaats van vier uur duurt een reis van Zhuhai of Macau naar Hongkong nu nog maar zo’n dertig minuten met de auto, is de verwachting. Maar de brug is niet zomaar toegankelijk. Wie de oversteek wil maken moet eerst een vergunning regelen én tol betalen. Verwacht wordt dat ongeveer 9.000 automobilisten dagelijks gebruik zullen maken van de brug.

Met de bouw daarvan werd in 2009 begonnen aan de kant van het Chinese vasteland en aan de kant van Hongkong, een onafhankelijke bestuurlijke regio in China, in 2011. Eigenlijk moest de brug al in 2016 klaar zijn, maar de bouw raakte vertraagd. In totaal was er met de bouw zo’n 20 miljard dollar gemoeid (17,5 miljard euro).

Onderzeetuneel

Een deel van de gigantische constructie bestaat uit een bijna zeven kilometerlange onderzeetunnel, waardoor schepen nog wel door de Parelrivierdelta kunnen varen. Het rond die delta is het snelst groeiende gebied in China wat betreft inwoneraantal, maar ook qua aandeel in het bruto nationaal product.

Een deel van de constructie bestaat uit een 7-kilometerlange onderzeetunnel. Foto Andy Wong / AP De Chinese president Xi Jinping bij de opening van de brug in Zhuhai. Foto Andy Wong / AP Volgens lokale media wordt de brug beveiligd met camera’s, die onder meer in de gaten houden of automobilisten in slaap vallen. Bij drie keer gapen, zouden de autoriteiten een bericht krijgen. Foto Bobby Yip / Reuters China investeert wereldwijd miljarden in infrastructuur. Onderdeel daarvan is ook de Chinese Zijderoute. Foto Anthony Wallace / AFP In Hongkong en Macau rijden automobilisten aan de linkerkant van de weg, terwijl er in China aan de rechterkant wordt gereden. Ergens in het midden van de brug kunnen de automobilisten van rijbaan wisselen. Foto Anthony Wallace / AFP

De brug moet bestand zijn tegen natuurgeweld, zoals de orkaan Mangkhut die onlangs over het gebied raasde. Voor de bouw is zo’n 400 duizend ton staal gebruikt.

Er is de afgelopen jaren ook veel kritiek geweest op de bouw van de brug. Zo geeft de brug China politiek en economisch gezien meer macht en invloed over de autonome regio´s Hongkong en Macau.

Daarnaast wijzen mensenrechtengroeperingen erop dat de bouw van de brug aan twintig mensen het leven heeft gekost. Bovendien zouden er zo’n 500 mensen gewond zijn geraakt bij de bouwwerkzaamheden. Verder zou de bouw negatieve effecten hebben gehad op het milieu en het leven in de zee. Zo zou de dolfijnenpopulatie met bijna 40 procent zijn gedaald, meldt de South China Morning Post.