Boete Monsanto voor veroorzaken kanker met 200 miljoen verlaagd

Het Amerikaanse landbouwchemiebedrijf Monsanto hoeft miljoenen dollars minder te betalen aan de conciërge die kanker kreeg door het gebruik van producten van het bedrijf. Een rechtbank in Californië heeft maandag bepaald dat de boete die Monsanto eerder dit jaar kreeg opgelegd, veel te hoog is. Het bedrijf moet nu 78 miljoen dollar (ruim 68 miljoen euro) betalen. De boete was eerder vastgesteld op 298 miljoen dollar (252 miljoen euro).

De zaak draait om de Amerikaanse Dewayne Johnson, een voormalige schoolconciërge. Tijdens zijn werk gebruikte hij grote hoeveelheden van het verdelgingsmiddel Roundup en het soortgelijke product Ranger Pro. In 2014 werd lymfeklierkanker bij hem vastgesteld.

Volgens Johnson zijn de middelen van Monsanto de oorzaak van zijn ziekte. De stof glyfosaat zou de kanker hebben veroorzaakt. In de rechtszaak werd Johnson in het gelijk gesteld. Volgens de jury heeft Monsanto verkeerd gehandeld door “bewust een gezondheidsrisico te negeren”.

Honderden rechtszaken

Monsanto ontkent de aantijgingen. Volgens het bedrijf kan glyfosaat veilig gebruikt worden. Het bedrijf ging in hoger beroep. Hoewel de hogere rechter de uitspraak in stand houdt, wordt de boete dus flink verlaagd. Johnson moet voor 7 december besluiten of hij akkoord gaat met de uitspraak of een nieuwe zaak wil aanspannen. Ook kan Monsanto nog in cassatie gaan.

Honderden andere Amerikanen hebben Monsanto aangeklaagd omdat zij denken dat de producten van het bedrijf kanker veroorzaken. Johnsons zaak was de eerste die daadwerkelijk naar de rechtbank ging. Ook in Europa is glyfosaat omstreden, producten met het middel zijn echter nog gewoon te verkrijgen. De Europese Unie besloot afgelopen november de onkruidbestrijder in elk geval nog vijf jaar toe te staan.

Monsanto is eerder dit jaar overgenomen door het Duitse Bayer, sindsdien het grootste agrochemiebedrijf ter wereld. Het concern gebruikt de naam Monsanto niet meer, vermoedelijk omdat deze besmet is door de verschillende schandalen.