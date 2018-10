Autodealers verkochten vorig jaar meer nieuwe auto’s

Autodealers hebben in 2017 meer nieuwe personenauto’s verkocht dan een jaar eerder. Het waren er in totaal 416.000, een stijging van 9 procent ten opzichte van 2016. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Lees ook: Breekt elektrisch rijden door?

De verkopen lagen vorig jaar dan weer op een lager niveau dan in 2015, toen er nog 450.000 nieuwe auto’s bijkwamen. Eerder fluctueerden de verkopen ook behoorlijk, met een fikse uitschieter in 2011. De schommelingen hebben op de eerste plaats te maken met het economisch getij: als het goed gaat, kopen consumenten eerder een nieuwe auto. Soms zorgen fiscale stimulerings- of ontmoedigingsmaatregelen ook voor een piek - of juist een dal - in de verkopen van nieuwe auto’s.

Dergelijke belastingmaatregelen hebben er onder meer voor gezorgd dat de verkoop van zogeheten plug-inhybrides totaal is ingestort. In 2015 werden er nog 40.000 verkocht, maar nadat de overheid het belastingvoordeel op de wagens ophief, daalde dat aantal in twee jaar tijd naar 1.800. Hybrides zonder stekker werden juist populairder, de verkoop nam tussen 2016 en 2017 toe van 11.000 naar 19.000. Dealers verkochten daarnaast dubbel zo veel volledig elektrische auto’s - 8.000.

Benzine het meest gewild

Lees ook: Nederlanders hebben geen interesse in elektrische auto’s

Benzineauto’s bleven ook vorig jaar met afstand het meest gewild, met 312.000 nieuw verkochte voertuigen - 36.000 meer dan een jaar eerder. Dieselauto’s staan op de tweede plek met 73.000 verkochte exemplaren. Nagenoeg evenveel als in 2016, maar circa 60.000 minder dan twee jaar eerder.

Mede dankzij de gestegen verkopen van nieuwe auto’s zag het Rijk de bpm-inkomsten toenemen. Deze belasting over nieuwe personenauto’s en motorfietsen bedroeg in 2017 bij elkaar 2 miljard euro, een stijging van 449 miljoen. Dat kwam ook doordat er op de gemiddelde verkochte auto meer belasting zat: 4.652 euro, tegenover 3.957 euro in 2016.