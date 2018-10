Damen stuurde tussenagent Indonesië weg om vermoedens corruptie

Het nieuws in het kort: Damen Shipyards heeft haar Indonesische verkoopagent weggestuurd vanwege vermoedens van corruptie .

De man uit Jakarta had een sleutelrol bij de levering van Nederlandse oorlogsschepen aan de Indonesische marine , blijkt uit onderzoek van NRC en journalistencollectief Lighthouse Reports.

De affaire met de Indonesische tussenpersoon past in een reeks. Eerder deze week bleek uit onderzoek van NRC en Lighthouse Reports dat Damen zaken heeft gedaan met omstreden tussenpersonen in Afrika en Zuid-Amerika.

‘Wacht, ik moet ze nog ergens hebben.” Amateurhistoricus Doeke Roos duikt het archief in en komt terug met een paar blauwe petten. Op de voorkant zijn in geel de namen en silhouetten van oorlogsschepen geborduurd. Het zijn souvenirs van een mega-opdracht van de Indonesische marine. De vrijwilliger wijst vanuit het raam van het kleine Museum Scheldewerf naar de overkant, waar dé marinewerf van Nederland staat. Ineens verschenen daar Indonesische militairen die de afbouw van hun schepen kwamen controleren. „Kijk, daar sliepen ze.”

In 2004 bestelden de Indonesiërs vier korvetten bij de Scheldewerf van Damen Shipyards in Vlissingen. De deal betekende de redding van de Zeeuwse marine-industrie, die door teruglopende orders van de Nederlandse marine en slechte bedrijfsvoering op de rand van de afgrond balanceerde. „Nou kunnen we weer vooruit, dachten we”, zegt Roos. Maar de deal was meer dan een reddingsoperatie. Ze betekende ook een kentering in de houding van Nederland tegenover Indonesië. Dat was niet langer een door corruptie getekende oud-kolonie, maar een volwaardige handelspartner en militair bondgenoot.

Toch is over deze Indonesië-deal een ander verhaal te vertellen dan dat van ondernemingszin en toenadering, blijkt uit onderzoek van NRC en journalistencollectief Lighthouse Reports. Dat is er één van corruptie en van de complexe keuzes die horen bij het zakendoen met verre buitenlandse krijgsmachten.

Spil in de kwestie is de tussenpersoon in Jakarta die voor de grootste scheepsbouwer van Nederland heeft bemiddeld. Deze heer Wong blijkt in 2015 te zijn weggestuurd door Damen, vanwege corruptievermoedens en gebrek aan transparantie. Wong werkte jarenlang op de achtergrond, tot Damen drie jaar geleden problemen kreeg met de Wereldbank en alle tussenpersonen wereldwijd doorlichtte op mogelijke corruptiebetalingen.

De man uit Jakarta weigerde mee te werken en werd afgekocht. Betrokkenen vermoeden dat hij een doorgeefluik was en geld van Damen naar hoge Indonesische ambtenaren en militairen liet vloeien. Smeergeld, precies waar kritische Tweede Kamerleden – die zich verzetten tegen militaire deals met Indonesië – ruim tien jaar geleden al voor waarschuwden.

Het eerste fregat dat Damen aan Indonesië leverde. Foto Damen