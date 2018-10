Verdacht pakketje bij provinciehuis Lelystad

De omgeving rond het provinciehuis van Flevoland in Lelystad is maandagochtend enkele uren afgezet omdat een verdacht pakketje was gevonden. Ook zijn volgens de politie op het gebouw spandoeken met teksten over de Oostvaardersplassen aangetroffen, het is nog niet zeker of er een verband bestaat met het pakketje.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) was plaatse en uit onderzoek bleek dat geen sprake was van een explosief. “Het gaat om een pakketje dat men niet vertrouwt, dan nemen we het zekere voor het onzekere”, zegt een politiewoordvoerder. Het object werd rond 05.30 uur in de ochtend aangetroffen. De woordvoerder kan niet zeggen om wat voor pakketje het gaat, op een foto van Omroep Flevoland lijkt het te gaan om een kartonnen doos.

Ook werden vanwege de melding van het pakketje tijdelijk meerdere sporen van het treinstation Lelystad Centrum afgezet, dat bevindt zich aan de overkant van het provinciehuis. Treinen naar Almere en Amsterdam konden daarom niet rijden, waardoor passagiers strandden op het station.

Sporen afgezet

De politie kan niet zeggen wat precies op de spandoeken staat, alleen dat er sprake is van “verwijzing naar de Oostvaardersplassen”. Het beleid van de provincie stuit tot veel verzet en protest, vorige maand besloot Flevoland Staatsbosbeheer de opdracht te geven om zeker duizend edelherten in het gebied af te schieten. Er leven namelijk momenteel te veel grote grazers in het gebied.

Op beeld van nieuwssite NU.nl is een foto van een spandoek te zien met de tekst “Welkom!! In de schiettent van SBB.” SBB is een veelgebruikte verwijzing naar Staatsbosbeheer.