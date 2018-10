Trainer Belgische club Lokeren opgepakt voor rol in corruptieschandaal

Lees meer over de hoofdrolspelers in het schandaal: Vijf makelaars bepalen alles

Peter Maes, de trainer van de Belgische voetbalclub Lokeren, is maandag gearresteerd voor betrokkenheid bij het grote corruptieschandaal in het Belgische topvoetbal. Dat melden Belgische media. Lokeren speelt in de Jupiler Pro League, de Belgische eredivisie.

De arrestatie van Maes zou te maken hebben met Dejan Veljkovic. De Servische spelersmakelaar is de zaakwaarnemer van Maes. Daarnaast is Veljkovic één van de hoofdverdachten in ‘Operatie Propere Handen’, het onderzoek van de Belgische justitie naar matchfixing en belastingfraude in de voetbalwereld.

Waarvan Maes precies verdacht wordt, is nog onduidelijk. Hij is maandag na zijn arrestatie verhoord en wordt dinsdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die een vergelijkbare rol heeft als de rechter-commissaris in Nederland.

Reeks arrestaties

Begin deze maand verrichtten de Belgische autoriteiten een hele reeks arrestaties in het voetbalonderzoek. Veljkovic en collega-spelersmakelaar Mogi Bayat waren de voornaamste vangsten. Veljkovic wordt verdacht van het oplichten van de belastingdienst. Daarnaast zou hij door omkoping hebben geprobeerd degradatie van KV Mechelen te voorkomen. Justitie verdenkt Bayat van witwassen en belastingontduiking.

Naast de twee spelersmakelaars werden 27 anderen opgepakt. Onder hen waren twee topscheidsrechters, verschillende spelers, bestuurslieden van clubs en nog een paar andere makelaars. Ook trainer Ivan Leko van landskampioen Club Brugge werd gearresteerd. Bij clubs als Brugge, Racing Genk, KV Mechelen, AA Gent en Lokeren deden de autoriteiten invallen.