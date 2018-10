Serie over meisjesliefde ook herkenbaar voor hetero’s

Als pubers zochten Valerie Bisscheroux (24) en Maud Wiemeijer (25) „in de krochten van internet” naar series en films waarin ze zichzelf – vrouwen die op vrouwen vallen – konden herkennen. Bisscheroux: „Dan vond ik ergens online [de Zweedse film over tienerliefde] Fucking Åmål. Ik verstond er niks van, maar was allang blij twee verliefde meisjes te zien.” Toen de twee een aantal zomers geleden via het uitgaansleven bevriend raakten, was dit een terugkerend gespreksonderwerp: het gebrek aan lesbische content in Nederlandse films en series.

En dus maakten ze de serie die ze vroeger zelf hadden willen zien: Anne+. Wiemeijer het idee en het scenario, Bisscheroux de regie. De zesdelige webserie gaat over het turbulente liefdesleven van de lesbische twintiger Anne uit Amsterdam. Elke aflevering belicht een andere relatie, vandaar de plus. Zo is er de ex met de slechte invloed, de ingebeelde ex (de liefde was eenzijdig) en de ex die ontkende dat het vuurwerk in de relatie was uitgedoofd. De première was deze maand op het Nederlands Filmfestival. Een unicum: nog niet eerder bestond er in Nederland zo’n serie.

Waarom eigenlijk niet? De twee vermoedden achterhaalde ideeën als de angst dat een lhbt-productie geen groot publiek trekt of op weerstand stuit. De stroom aan succesvolle queer films en series van de laatste jaren uit het buitenland bewijst het tegendeel: denk aan Call Me by Your Name, Transparent en Moonlight, producties die belangrijke prijzen wonnen.

Volgens de twee jonge makers zou een andere verklaring een blinde vlek bij hetero makers én publiek zijn: wie zichzelf constant gerepresenteerd ziet, is zich niet bewust van het gebrek daaraan bij andere groepen.

Anne+ is een realistische serie met humoristische ondertoon, die – ongeacht je seksuele voorkeur – herkenbaar de vaak hobbelige weg van liefde en daten voor jonge mensen in de grote stad portretteert. Zoals naar een bepaald feestje gaan omdat je op sociale media ziet dat iemand die je leuk vindt daar ook zal zijn. Of typische ‘millennialzaken’ als twijfels over carrière en een onbestemd gevoel van ontevredenheid. De verhaallijnen zijn geïnspireerd op situaties en personen uit het eigen leven. Wiemeijer: „Bijvoorbeeld de aflevering over de onbeantwoorde liefde. Dat hebben we allebei wel eens meegemaakt, en is voor veel kijkers denk ik wel herkenbaar en pijnlijk.” In de serie is de seksualiteit van de actrices niet problematisch maar een gegeven, en dat is verfrissend.

De afleveringen van rond de twaalf minuten, zijn realistisch documentaireachtig gefilmd, met dito dialogen waarin ook wel eens een stilte valt, en een opvallend goede soundtrack. Veel scènes zijn gefilmd in Amsterdamse huiskamers of cafés en clubs die de twee makers bezoeken. Deze week komt de vijfde aflevering uit, volgende week de zesde en laatste. Ze willen graag een tweede seizoen maken, en misschien ook wel een film.

Wat is het doel van de serie? Bisscheroux: „Ik hoop dat meisjes die gay zijn zich hierin herkennen. En dat meisjes die nog niet goed weten wat hun identiteit is zien dat ze niet bang hoeven zijn om uit de kast te komen, dat het leven daarna heel leuk kan zijn. En los van dat, het is een leuke, luchtige serie die laat zien dat liefdesverhalen universeel zijn.”

Anne+ is online te zien op anneplus.nl, YouTube en NPO3.nl. En vanaf 30 oktober ook op tv, NPO 3.