Ryanair voelt stakingen, boekt lagere winst

Ryanair heeft in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een lagere winst geboekt dan een jaar eerder. De Ierse luchtvaartmaatschappij voert het hoge aantal annuleringen op als verklaring. Volgens de budgetmaatschappij vielen er veel vluchten uit als gevolg van personeelstekorten en de stakingen van de afgelopen maanden.

Eind september vielen zo’n 250 vluchten uit door een 24-uursstaking. Piloten, stewards en stewardessen legden het werk neer in Nederland, België, Duitsland, Spanje, Portugal en Italië uit onvrede over het lage uurloon en slechte arbeidsvoorwaarden. Een deel van het personeel van Ryanair, voornamelijk de piloten, kreeg onlangs al een hoger loon, maar met de meerderheid zijn nog geen cao-afspraken gemaakt.

Ook in Nederland werd vorige maand gestaakt, en vlak daarna maakte Ryanair bekend de basis in Eindhoven te willen sluiten. Volgens het personeel een vergeldingsactie. De luchtvaartmaatschappij wil al het personeel van Eindhoven overplaatsen naar standplaatsen elders in Europa. De werknemers vechten dat besluit aan bij de rechter.

Uit de halfjaarcijfers van de luchtvaartmaatschappij blijkt dat Ryanair 1,2 miljard euro winst boekte, tegenover 1,3 miljard een jaar eerder. Wel steeg de omzet van het bedrijf met 8 procent naar 4,79 miljard euro. Het aantal passagiers steeg met 4,5 miljoen naar 76,6 miljoen, maar de gemiddelde ticketprijs daalde met 3 procent. Het bedrijf verwacht dat de ticketprijs de komende tijd nog verder daalt met zo’n 2 procent. Ook uit Ryanair zijn zorgen over een harde Brexit. Die zou negatief kunnen uitpakken voor het bedrijf.

Racistisch incident

Naast de conflicten met het personeel, ligt Ryanair sinds dit weekend onder vuur vanwege een racistisch incident. Dat kwam naar buiten via een video die veel werd gedeeld op sociale media. Op de video is te zien dat een witte man op een vlucht afgelopen vrijdag weigert om naast een zwarte vrouw te zitten. Hij noemt haar ‘ugly black bastard’ en dreigt haar naar een andere plek te duwen. “Praat niet tegen me in een buitenlandse taal, domme, lelijke koe”, zegt de man. De stewards begeleiden de vrouw vervolgens naar een andere plek, niet de man.

Volgens critici zouden de stewards niet hard genoeg hebben opgetreden tegen de man. Ook hadden ze eerder moeten ingrijpen. In een reactie gaf Ryanair aan op de hoogte te zijn van de video en het voorval aangegeven te hebben bij de politie.