Philips bereid productie te verplaatsen vanwege conflict VS en China

Philips is “bloedserieus” over het mogelijk verplaatsen van productie als gevolg van de handelsmaatregelen die de VS en China tegen elkaar treffen. Dat zei topman Frans van Houten vanmorgen in een toelichting op de derde kwartaalcijfers. “Als tarieven oplopen tot 25 procent, dan moet je wel. Anders houdt je business op. We kunnen niet altijd makkelijk de prijs verlagen.”

Philips heeft de plannen klaarliggen om de productie van producten die in de VS worden verkocht naar de VS te halen en omgekeerd de productie in China te verhogen van apparaten die daar verkocht worden. Het bedrijf denkt zowel aan de verplaatsing van de productie van consumentenproducten als tandenborstels of scheerapparaten als van grote medische systemen als MRI- of CT-scanners. “Overigens is het niet zo dat we hele nieuwe fabrieken moeten bouwen en productielijnen moeten opstarten. We produceren in beide landen, dus het gaat om een herinrichting van productielijnen.”

Op slag of stoot zal dat niet gebeuren, maar het kan wel binnen enkele kwartalen. “Je moet ervoor zorgen dat je toeleveranciers in staat zijn productie te verplaatsen. En je zit bij medische technologie met alle regulering waar je aan moet voldoen. Daar zitten ook risico’s aan verbonden, die je eerst moet wegnemen.”

Europa zou mogelijk kunnen profiteren, stelt Van Houten. “Er is reden voor optimisme dat Europa er wel uit komt met de Amerikanen en handelsmaatregelen uitblijven. Het zou een oplossing kunnen zijn om in Europa als derde partij de productie te laten toenemen, als daar geen tarieven op worden geheven in China en de VS. Ik kan er niet op vooruitlopen, maar het is een mogelijkheid dat de productie in Europa daardoor zal toenemen.”

Philip had in het derde kwartaal veel last van de waardedaling van de Turkse lira en de Argentijnse peso. De bedrijfsomzet van Philips steeg met 0,2 miljard tot op 4,3 miljard euro, tegen 4,1 miljard euro vorig jaar. Het bedrijfsresultaat nam met 36 miljoen toe tot 568 miljoen. De nettowinst steeg los van incidentele posten vergeleken met vorig jaar met 17 procent tot 307 miljoen euro.