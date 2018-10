Orkaan van ‘catastrofale omvang’ stevent af op westkust Mexico

Een orkaan van categorie 5 komt zeer waarschijnlijk dinsdag aan land aan de westkust van Mexico. Het Amerikaanse National Hurricane Centre (NHC) waarschuwt voor Willa, “een extreem gevaarlijke storm” van mogelijk “catastrofale omvang”.

Categorie vijf is de hoogste op de schaal van Saffir-Simpson, waarmee de sterkte van dergelijke stormen wordt aangegeven. De windstoten, regen en vloedgolven die daarmee gepaard gaan kunnen levensgevaarlijk zijn, waarschuwt het NHC. Volgens persbureau Reuters was de orkaan maandagavond nog zo’n tweehonderd kilometer verwijderd van de plaats Cabo Corrientes aan de westkust. Naar verwachting neemt de storm dinsdag aan land iets in kracht af, maar kan deze aan de Mexicaanse kust nog steeds golven van mogelijk zes meter hoog veroorzaken.

Regenval

Willa treft zeer waarschijnlijk havenstad Mazatlán aan de kust van de Golf van Californië, een populaire bestemming onder toeristen. Volgens het Mexicaans Meteorologisch Centrum, Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trekt de orkaan daarna waarschijnlijk richting het noorden. Het SMN waarschuwt iedereen in de buurt van Mazatlán en Puerto Vallarta, een andere populaire toeristenbestemming, om extreem voorzichtig te zijn. Door recente regenval is de bodem al erg zacht en meer water kan gevaarlijke aardverschuivingen veroorzaken. Naar verwachting gaat Willa met zo’n 15 tot 45 centimeter regen gepaard.

Ook zegt het Meteorologisch Centrum dat men rekening moet houden met elektriciteitsuitval en schade aan gebouwen. Amper drie jaar geleden moesten aan de Mexicaanse westkust nog duizenden mensen evacueren vanwege orkaan Patricia, toen de zwaarste orkaan ooit in dat gebied. In tal van steden werd de noodtoestand uitgeroepen en ook in de Amerikaanse staat Texas ondervond men hinder van het noodweer.