‘Niet alles hoeft altijd nieuw te zijn’

Inkomen: 2.200 euro netto Gedeelde vaste lasten: woonlasten (900 euro), internet en televisie (50 euro), verzekeringen (280 euro), autokosten (100 euro), boodschappen (400 euro), kinderzaken (250 euro), goede doelen (12 euro), zakgeld kinderen (8 euro) Privélasten: boeken (30 euro) Laatste grote aankoop: nieuw matras (480 euro) Sparen: 500 euro gezamenlijk, 100 euro zelf

IN

‘Ik ben altijd idealistisch geweest, ik wil in mijn leven iets kunnen betekenen voor anderen. Ik richt me daarom op opdrachten waar mens, dier en milieu een grote rol spelen. Ik zou niet willen ontwerpen voor een bedrijf dat alleen maar uit is op zelfverrijking. Ik vind het belangrijk dat je daar hetzelfde over denkt, dat je samen bijdraagt aan het grotere plaatje.

„Met een andere ondernemer heb ik een netwerk opgericht dat een zachte manier van ondernemen ondersteunt. We praten over problemen die je tegenkomt bij het ondernemen en zoeken naar oplossingen. Het gaat ons niet om keihard netwerken, maar het verbinden met elkaar.

„Ik zit nu tien jaar in het vak en ben sinds vijf jaar volledig zelfstandig. De eerste vijf jaar heb ik nog deels in loondienst gewerkt om mezelf de kans te geven mijn bedrijf op te bouwen. Toen mijn tweede zoon was geboren had ik genoeg zelfvertrouwen om helemaal voor mezelf te gaan.

„Mijn partner gaat nu ook de overstap naar het zelfstandig ondernemen maken, dus ik verdien op dit moment het meeste, maar met het gezamenlijk inkomen komen we gemakkelijk rond. Mijn salaris is genoeg om de regie over m’n leven te hebben, dat is in het verleden wel anders geweest. Dan ben je heel hard aan het werk maar heb je het gevoel dat het totaal niet loont. Vooral in het begin van mijn ondernemerschap is dat wel voorgekomen, inmiddels is mijn inkomen redelijk stabiel.”

UIT

‘We hebben weinig vaste kosten die er echt uitspringen. Op dit moment investeer ik vooral in het opzetten van een webshop met prints van mijn illustraties. Ik koop zo nu en dan ook graag een boek. Vaak zijn het informatieve boeken, over persoonlijke ontwikkeling, zakendoen of een mooi kookboek. Ik ben natuurlijk erg grafisch ingesteld dus een mooi ontworpen boek trekt al snel. Laatst heb ik het boek Instaproof gelezen, dat vond ik erg interessant omdat ik voor mijn werk een Instagram-account bijhoud.

„Onze oudste zoon (10) zit op tennis en de jongste (6) op zwemles. Inclusief de buitenschoolse opvang en af en toe nieuwe kleren en schoenen kost dat per maand zo’n 250 euro. We krijgen veel kinderkleding van vrienden. De kinderen sparen zelf voor als ze iets graag willen hebben. Als ze speelgoed hebben waar ze niet meer mee spelen, zetten we het samen op Marktplaats en mogen ze van het geld dat het oplevert iets anders kopen. Ik vind het belangrijk dat ze leren dat niet alles nieuw hoeft te zijn en dat het duurzamer is iets tweedehands te kopen.

„Onze kinderen hebben geen tal van clubjes waar ze naartoe moeten, dus dat scheelt ook geld. Ik heb dat expres zo gelaten. Ik probeer het bewust relaxed te houden en ze vermaken zich rond huis ook prima.”