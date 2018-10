Moskou: Macedonische stemming was doorgestoken kaart

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag de stemming over de Macedonische naamswijziging als “doorgestoken kaart” bestempeld. Volgens de Russen zou er sprake zijn van afpersing, bedreiging en het omkopen van de oppositie.

Vrijdag stemde het parlement in Skopje voor een naamswijziging van het land, dat voortaan de Republiek Noord-Macedonië moet gaan heten. De nieuwe naam lost een tientallen jaren oud conflict met buurland Griekenland op, dat de naam Macedonië alleen erkent als die van een van zijn eigen provincies. Om die reden blokkeert Griekenland de Macedonische toetreding tot de EU en de NAVO, maar nu er een naamswijziging komt zou dit kunnen veranderen. Dit is tegen het zere been van Rusland, dat uitbreiding van het militaire bondgenootschap als dreiging ziet.

Maandag liet het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uitgaan waarin het de betrouwbaarheid van de stemming betwistte, maar de claims niet onderbouwde.

“We zien wat er is gebeurd als een schending van alle normen, zowel uit juridisch als moreel en ethisch oogpunt. Dit soort smerige manipulatie kan niet worden gezien als de meningsuiting van parlementariërs.”

Verder werd in de verklaring kritiek geuit op het Macedonische referendum van 30 september. Bij de volksstemming werd ingestemd met de nieuwe naam, hoewel het de opkomstdrempel niet haalde (37 procent waar 50 procent nodig was). Het mandaat voor de wijziging is daarom beperkt - volgens Moskou werd de mening van “twee derde van de Macedonische bevolking” grofweg genegeerd.