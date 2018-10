Bij de kassa leg ik de ene rol koekjes na de andere op de toonbank. Ik heb in de herfstvakantie een musicalkamp in mijn huis, en daar horen traditioneel ‘goed gevulde’ pauzes bij. Een klein meisje achter mij ziet het allemaal met grote ogen aan. Opeens voel ik dat ze aan mijn jurk trekt. Ik verwacht een vraag over een viering van een verjaardag of een ander feestje. De vraag is bondiger: „Mag ik ook komen?”, vraagt ze.

