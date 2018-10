Huidige president Kameroen Biya (85) weer herkozen

Met meer dan 71 procent van de stemmen is huidig president van Kameroen Paul Biya opnieuw gekozen. Dat bericht persbureau AP maandag. Biya is al 36 jaar aan de macht en gaat als 85-jarige als een van Afrika’s oudste leiders zijn zevende termijn als president in.

Begin oktober claimde oppositiekandidaat Maurice Kamto nog de overwinning, al bleef onduidelijk waarop hij dat baseerde. Maandag werd duidelijk dat Kamto slechts 14 procent van de stemmen binnenhaalde.

Dubieus

Volgens de Constitutionele Raad, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen, zijn de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen, maar die claim is dubieus. Zo betaalt Biya tribale leiders in ruil voor hun steun en koopt hij de oppositie af. Ook verbood hij alle oppositiebijeenkomsten in aanloop naar de verkiezingen.

De Constitutionele Raad bestaat bovendien grotendeels uit functionarissen uit Biya’s eigen regering. De oppositie had in totaal achttien fraudeklachten ingediend, onder meer over intimidatie en valse stembiljetten, maar deze werden stuk voor stuk door de Raad afgewezen.

Lees meer over Paul Biya: Al 36 jaar aan de macht in Kameroen – met afstandsbediening vanuit Genève

Protesten

Ondanks de duidelijke overwinning was de opkomst onder stemgerechtigden relatief laag. Daarmee is Biya’s draagvlak onder de bevolking niet zo groot als de stemuitslag doet vermoeden. Met name in de Engelstalige gebieden werd nauwelijks gestemd, mede doordat veel stembureaus daar niet openden.

De politieke onrust in die gebieden ligt daaraan ten grondslag; volgens veel Engelstalige Kameroeners worden zij achtergesteld op de Franstalige bevolking. Eerdere protesten van Engelstalige onderwijzers en juristen viel bij de regeringspartij niet in goede aarde. Analisten en activisten denken dat het stemproces in die gebieden daarom werd ontmoedigd. De demonstraties leidden begin oktober tot een gewelddadige crisis en veel Engelstalige inwoners sloegen op de vlucht.

Biya is al sinds 1982 aan de macht en ‘overleefde’ als staatsman onder meer een staatsgreep en de golf van democratisering die in de jaren negentig over veel Afrikaanse staten trok. Analisten waarschuwen voor een Kameroen zonder Biya - als zijn zevende termijn erop zit, is hij 92 jaar. Zijn politieke pensioen of overlijden zou grote instabiliteit met zich mee kunnen brengen als hij het land niet op tijd voorbereidt op zijn aftreden. Een groot deel van de Kameroeners heeft in zijn leven maar één president meegemaakt.