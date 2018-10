‘Je kunt je afvragen: moet de kerk wel heel groot zijn?’

Al decennia kalft het percentage gelovigen af in Nederland, maar opgeteld vormden de geloofsgroepen steeds een meerderheid van de bevolking. Tot nu. Voor het eerst laat onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek zien dat meer Nederlanders níet dan wel gelovig zijn: 50,7 om 49,3 procent.

Verrassend is het cijfer niet. In 2010 zei nog 55 procent van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar tot een godsdienstige of levensbeschouwelijke groep te behoren, in 2016 was hun aandeel al gezakt tot iets meer dan de helft. Bijna elke generatie is minder religieus dan de voorgaande. Het minst gelovig is de groep 18- tot 25-jarigen: van hen hangt tweederde geen geloof aan.

Vergelijken is moeilijk, maar met een ongelovige meerderheid neemt Nederland een bijzondere plek in. In de Europese Unie komen alleen Tsjechen, Zweden, Esten en Fransen als minder religieus uit de bus.

Kleiner nog dan de groep gelovigen is de groep die diensten bijwoont. Ook dat aandeel nam af: 15,5 procent bezoekt ten minste één keer per maand de kerk, moskee of synagoge.

Veruit de meeste gelovigen zijn christelijk. Iets minder dan een kwart van de bevolking noemt zichzelf katholiek. Een op de zeven is hervormd, protestants of gereformeerd. Alleen bij de islam zag het CBS de aanhang toenemen: van 4,5 naar 5,1 procent in vijf jaar. Van alle moslims gaat minder dan de helft maandelijks of vaker naar de moskee.

‘Op een krukje aan mindfulness doen is ook spiritueel’

Pieter Lootsma (61), freelance dominee, werkte eerder in de Haagse Kloosterkerk „Nederland barst van de religiositeit, alleen heeft het allemaal andere namen gekregen. Meditatie, mindfulness, yoga: de mensen die dat beoefenen, zullen zich in zo’n onderzoek niet snel als gelovig identificeren. Het woord geloof, dat roept allerlei vragen op. Alsof je gelooft in een hogere macht, iets onaards. Ik was van huis uit niet kerkelijk, maar werd dominee. Dan moet je wel met het instituut aan de slag. Nu werk ik voornamelijk buiten de traditionele instituties van de kerk. Daar hoor ik hoe jongeren over religiositeit nadenken. Ze zijn gevoelig voor religie, maar de traditionele kerk heeft bij hen een enorm imagoprobleem: een stoffig, moralistisch instituut. Veel van wat aan rituelen is overgebleven, zit vast in oude taal en oude vormen. De liederen zijn ouderwets geworden. Dat herkennen mensen niet meer. De misbruikschandalen deden er ook geen goed aan. Er is al met al een waaier aan redenen om je niet met een geloof te identificeren. De drempel van de kerk is oneindig hoog voor mensen die er nog nooit geweest zijn. Tegelijkertijd denk ik dat er een grote behoefte is aan religieuze ervaringen. Dat kan op allerlei momenten opspelen. Voor mij als ik paardrijd, voor een ander in een concertgebouw, onder een enorme sterrenhemel, met een kleinkind in de armen. Het gaat om een gevoel van grote verwondering, van verbondenheid. Wat ik signaleer is dat mensen het heel lastig vinden dat soort ervaringen religieus te noemen. Al die mensen die op krukjes aan mindfulness doen, die zijn natuurlijk óók spiritueel bezig.”

‘Mensen maken nu steeds vaker een bewuste afweging’

Don Ceder (29), gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Amsterdam „Ik zie de cijfers, maar ik zie ook om me heen een steeds levendiger geloof. Ik kan me voorstellen dat de kerk als instituut en het verenigingsleven eromheen minder worden. Maar ik geloof ook dat juist dáárdoor mensen die niets met dat instituut hebben, er openhartiger tegenover staan dan een paar generaties geleden. Geloof is niet meer iets wat er altijd is geweest. Ik vind dat geen ramp: er wordt nu steeds vaker een bewuste afweging gemaakt. Ik kom zelf uit Amsterdam-Zuidoost en ben opgegroeid tussen kerken, maar mijn geloof kreeg ik niet met de paplepel ingegoten. De beleving was meer cultureel dan spiritueel. Pas tijdens mijn tienerjaren begon ik mijn christen-zijn persoonlijk te ervaren. Je denkt erover, leest je in, praat erover. Dat kom ik vaker tegen. Mensen die hun geloof niet van huis uit meekrijgen, maar zich juist later in hun leven bekeren. Anno 2018 denk ik dat we de religie-stress voorbij zijn. Dat als je over het geloof begint, je niet meer te horen krijgt dat dat iets van vroeger zou zijn. We voelen dat er meer is dan ons wordt voorgeschoteld. Meer dan de dagelijkse beslommeringen van werk, leven, carrière maken. Het geloof komt daaraan tegemoet. ‘Omzien naar elkaar’ zijn we steeds meer gaan verwachten van de overheid. In onze campagne zeiden we: de oplossing ligt vaak niet daar, maar bij de gemeenschap, zoals die van de kerk. Dat is geen nieuwe boodschap, maar het is wel een boodschap die juist nu aanslaat. Kijk naar eenzaamheid. Kijk naar de kwetsbaren. Dat maakt het geloof voor mensen relevant.”