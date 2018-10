Kiki Bertens en de winnende ingreep van coach Raemon Sluiter

Als Kiki Bertens met 6-1 en 2-1 achterstaat tegen de Duitse nummer twee van de wereld Angelique Kerber, roept ze haar coach Raemon Sluiter de baan op. Ze heeft het moeilijk bij haar debuut op de prestigieuze WTA Finals in Singapore, het officieuze WK voor tennissters. Ze vindt geen opening, komt niet in haar ritme, produceert veel missers en heeft al zeven dubbele fouten geslagen.

Sluiter komt de baan op. Coachmomenten zijn toegestaan bij WTA-toernooien, in tegenstelling tot de grand slams. Wat volgt is zo’n anderhalve minuut fascinerende televisie. Bertens zit op een bankje, Sluiter zit gehurkt voor haar zodat hij haar recht in de ogen kan aankijken.

„Vertel”, vraagt hij Bertens.

Ze twijfelt hoe ze moet spelen. Bertens: „Hoe moet ik dan doorgaan?”

Sluiter: „Hoe moet je dan doorgaan?”

Bertens, met hoge stem: „Ja. Ik weet het niet meer.”

Sluiter: „Hoe heb je de laatste paar punten gewonnen?”

Bertens: „Wel met aanvallender [tennis].”

Ze beweegt even naar voor en achter met haar bovenlichaam, om aan te geven dat ze aarzelt tussen wel en niet naar voren komen, de punten meer te ‘halen’. „Moet ik wel gaan of niet.”

Sluiter, langzaam pratend: „Dan ga je nu gewoon wel. Ga je het simpel maken, accepteer je ook dat je iets meer mist.”

Bertens lacht een beetje en onderbreekt hem: „Dat doe ik nu ook.”

Sluiter: „Nou, daar heb je het. Dan los je het zelf op. Maar dan is het vanaf die return laag erin, erdoorheen [slaan], écht doorheen, kijken of je twee korte ballen kan afdwingen. Aanvalsbal, achteraankomen, of een keer een dropshotje. Máár: actiever proberen te zijn. Actiever proberen te zijn in je keuzes.”

Sluiter, nu steeds sneller en feller: „Zó win je die laatste punten”, zegt hij. „Accepteer dat je ze mist, af en toe. Maar gá ervoor, ga ervoor. Geef jezelf ook een knikje als je een keer een balletje mist, als je het op de juiste manier doet. En op die manier, álles wat je hierzo nog speelt, zó spelen. Keuze maken, vasthouden. Yes?”

Bertens knikt. De tijd is om.

Sluiter, net voor hij wegloopt: „Let’s go meissie. Come on.”

Lees ook dit verhaal over de samenwerking tussen Bertens en Sluiter

Coaching op z’n puurst

Het is coaching op z’n puurst: één op één, in een cruciale fase van de wedstrijd, met een speelster die achter staat en geen uitweg meer ziet. Bij het vorige coachmoment, eind eerste set, was het advies van Sluiter nog om te „grinden”: lange vertragende rally’s spelen, met veel sliceballen, waarbij je de tegenstander veel laat slaan. En Sluiter zegt: „Ik wil je horen. Ik wil je horen als je een punt wint. Echt horen. Je moet jezelf proberen los te krijgen.”

Dat doet ze. Ze schreeuwt door het Singapore Indoor Stadium na mooie punten. Langzaam draait ze de wedstrijd vanaf 6-1 en 2-0 achter. De ingreep van Sluiter bij het tweede coachmoment – het advies om agressiever te spelen – geeft haar de vleugels die ze nodig heeft om Kerber af te troeven. Ze wint, na een bloedstollend gevecht in de derde set na zeven breaks op een rij: 1-6, 6-3 en 6-4.

🙌 | Wat een stunt! @KikiBertens wint bij haar debuut op de #WTAFinals van de als eerste geplaatste Angelique Kerber. pic.twitter.com/eDsfFZTCcu — FOX Sports (@FOXSportsnl) 22 oktober 2018

Plek in wereldtop opgeëist

Een zege op de als nummer één geplaatste Kerber, op de dag dat Bertens haar hoogste ranking ooit op de wereldranglijst bereikt (negende). Bertens heeft haar plek tussen de wereldtop dit seizoen opgeëist. Ze heeft dit jaar de meeste overwinningen (elf) op toptienspeelster. Ze werd door de WTA uitgeroepen tot ‘Most Improved Player of 2018’, de speelster die de meeste vooruitgang boekte.

Ze hervindt zich in Singapore, na een fysiek en mentaal slopende krachttoer om plaatsing voor de Finals af te dwingen. Uiteindelijk werd ze toegelaten na de afmelding van Simona Halep. Vrijdagochtend arriveerde Bertens pas in Singapore, na een lange vliegreis vanuit Moskou via Doha. Ze is al verzekerd van 151.000 dollar voor de deelname en 153.000 dollar door deze zege. Er lonkt meer. Bij een zege in het tweede duel op Sloane Stephens woensdag is ze bijna zeker van de halve finale.