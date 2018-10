Cabinepersoneel Ryanair staakt dinsdag om sluiting basis

Het cabinepersoneel van budgetvlieger Ryanair staakt dinsdag voor een periode van 24 uur. Werknemers zijn het niet eens met de voorgenomen sluiting van de basis op Eindhoven Airport omdat daarmee banen in het geding zouden komen.

Vakbond FNV denkt dat een sluiting inhoudt dat al het cabinepersoneel dat nog in de proefperiode zit, per direct op straat komt te staan. Ook zouden er ontslagen vallen onder stewards en stewardessen die worden overgeplaatst naar een andere, buitenlandse basis, maar die niet kunnen of willen verhuizen uit Eindhoven. De vakbond schat dat 90 procent van de ingeroosterde werknemers meedoet met de staking. Ryanair zegt maandagavond dat naar verwachting alle geplande vluchten dinsdag door zullen gaan.

Geen uitbreiding

Begin oktober maakte de Ierse prijsvechter bekend dat zijn vier vliegtuigen gestationeerd op Eindhoven Airport zouden verdwijnen. Dat betekent niet dat Ryanair niet meer op Eindhoven vliegt; 85 procent van vluchten blijft intact. Wel houdt dit in dat vliegtuigen vanaf 6 november Nederland niet meer als uitvalsbasis gebruiken. De vluchten van en naar Eindhoven, zo’n 45 per dag, worden vanuit het buitenland afgehandeld.

Vliegtuigen moeten voor een vroege vlucht dus eerst naar Eindhoven worden gevlogen - met in het buitenland gestationeerd personeel. De 49 piloten en 98 stewards en stewardessen rondom Eindhoven moeten worden overgeplaatst en hebben daarbij de keuze uit Italië, Bulgarije, Roemenië, Marokko en de Azoren.

De basis gaat volgens de budgetmaatschappij dicht wegens financiële tegenvallers, zoals de stijgende olieprijs. Ook speelt mee dat in de nacht op Eindhoven niet mag worden gevlogen worden en het bedrijf dus niet kan uitbreiden, terwijl het dat wel wil.

Lees ook: Ryanair sluit Eindhoven: uit wraak of noodzaak?

Financiële compensatie

De sluiting en de bijbehorende gedwongen overplaatsing leidde vorig week tot een rechtszaak. De werknemers willen niet over naar een andere Europese standplaats, maar Ryanair stelt daar tegenover dat de vliegers een mobiliteitsclausule hebben getekend in hun contract en dus niet moeten zeuren over de overplaatsing.

FNV Luchtvaart wil dat de sluiting wordt teruggedraaid. Als dat echt niet mogelijk blijkt, eist de vakbond financiële compensatie voor werknemers die worden overgeplaatst. Hoe hoog die financiële compensatie zou moeten zijn, moet afhangen van de individuele positie van werknemers en bijvoorbeeld hun woon- en leefomstandigheden.

Vergeldingsactie voor pilotenstakingen

Piloten denken dat de sluiting juist een vergeldingsactie is voor eerdere stakingen. In augustus staakten zij om contracten naar lokaal in plaats van Iers arbeidsrecht af te dwingen. Ryanair wist toen de uitval op te vangen door personeel uit het buitenland te halen, maar de vraag is of dat voor dinsdag nog mogelijk is. In een korte reactie zegt Ryanair de staking “onnodig” te vinden.

Maandag werd ook bekend dat Ryanair in de eerste zes maanden een lagere winst heeft geboekt dan een jaar eerder. De financiële resultaten zouden tegenvallen als gevolg van personeelstekorten en de stakingen. Daardoor vielen de afgelopen maanden veel vluchten uit.